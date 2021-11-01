Ляшко розповів, як вакцинації вдалося "збити" зростання кількості COVID-госпіталізацій в Україні

Наразі рівень госпіталізацій в Україні вийшов на плато.

В Україні шостий день поспіль рівень COVID-госпіталізацій перебуває на плато. Попередні три місяці фіксувалося зростання.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 1 листопада.

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За його словами, минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень вакциною проти коронавірусу - 1 мільйон 740 тисяч. Завдяки вакцинації за останній тиждень, як наголосив Ляшко, вдалося врятувати 1 238 життів.

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"Ці темпи вакцинації в Україні вже приносять перші позитивні результати. Проте хочу наголосити, що зараз не час розслаблятися і це лише перші позитивні ефекти, які вдалося досягти. Захворюваність зафіксувалася на найвищих показниках і наша спільна справа зрушити цю захворюваність на спад, а не на подальше зростання", - зауважив Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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