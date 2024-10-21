Ляшко став комбатом і дослужився до лейтенанта: що відомо про гучне призначення нардепа

З солдата – в комбати. Цього тижня галасу наробило нове призначення для екснардепа Олега Ляшка. За два роки політик, який не мав жодного військового звання, дослужився до лейтенанта, та ще й отримав посаду командира батальйону безпілотних систем.

Такий стрімкий зліт подивував багатьох військових і волонтерів. Хтось обурився, а хтось, навпаки, заступився за політика. А от сам Ляшко про нову посаду взагалі не говорить. Кореспонденти ТСН вивчали справу резонансного призначення.

Жовтень 2022 року – екснардеп Олег Ляшко приймає військову присягу і стає солдатом Збройних сил. Жовтень 2024-го – Олега Ляшка призначають комбатом. Соцмережі одразу вибухають повідомленнями: “Це не жарт!?”, “Під вибори буде генералом!”, “Чув від побратимів з 63-ї, що він був ТВО… і так, це правда – його вже призначили командиром”.

Олег Ляшко став комбатом і дослужився до лейтенанта / Скриншот із сюжету ТСН

Стрімке просування кар'єрною драбиною дивує навіть ветеранів. Колишній військовий Олег Симороз каже, таких здобутків навіть за час повномасштабного вторгнення досягали одиниці.

“Прийшовши солдатом, за два роки став комбатом. І при цьому не мав жодного бекграунду військового, якихось навичок управління військами. Я таких досягнень просто не знаю”, – розповів Олег Симороз.

Чимало побратимів Олега Симороза, які пройшли піхоту й підрозділи БпЛА, отримали щонайбільше один-два підвищення і звання старшого сержанта. Натомість посада Ляшка взагалі передбачає звання підполковника. Тож Олег не виключає – невдовзі на новопризначеного комбата може чекати ще одне звання.

“Мені додати тут нічого, крім того, чи не знущання це з армії”, – каже Олег Симороз.

Єдиний офіційний коментар щодо військової кар'єри колишнього народного депутата дали в 11-му армійському корпусі. На численні запити журналістів там відповіли дописом у соцмережах. Кажуть, Ляшко проявив себе, як досвідчений фахівець з безпілотних систем:

“Він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їхню роль на полі бою, розуміючи їхню важливість. Під час його перебування на посадах, пов’язаних з безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника”.

Олег Ляшко став комбатом і дослужився до лейтенанта / Скриншот із сюжету ТСН

В тих же соцмережах за Ляшка вступилися і військові:

“Ось деякі уривки переписок з Олегом Ляшком – чи не щодня присилає результати роботи свого бату. Порахуйте кількість знищеної московитської техніки. Нічого з цього, до речі, він не публікує – разом з бійцями роблять тихо й ефективно свою роботу”.

Фонд “Дігнітас” упродовж останніх двох років допомагає пілотам 63-ї ОМБр з навчанням і забезпеченням. Ще ві часів, коли нинішній батальйон був відділенням, а потім і ротою. Кажуть, військовослужбовці там дійсно фахові. Вони від початку війни працювали на гарячих ділянках фронту. Знищили не одну сотню одиниць техніки противника. От лише, твердить волонтерка Люба Шипович, заслуга в тому передусім особового складу.

“Коли його призначили виконувачем обов'язків командира батальйону новоствореного, то це насправді був такий шок для всіх, і для хлопців підрозділу зокрема. Вони знали, що Олег Ляшко займається забезпеченням, спілкується з донорами, привозить їм техніку. Але те, що в нього є досвід командира, тим більше такого технологічного підрозділу, про це насправді не знав ніхто. Де такий досвід можна здобути поза армією, не знаю”, – каже Люба Шипович.

Олег Ляшко став комбатом і дослужився до лейтенанта / Скриншот із сюжету ТСН

Олег Симороз каже: також спілкувався з бійцями про БпЛА та Ляшка. Знання нового комбата в цьому питанні називає доволі поверхневими, переважно про прості дрони. Але певен, навряд чи тепер хтось побачить його з пультом у руках.

“Зараз йому дуже вигідно сказати, що командир не повинен літати, він не штурман чи пілот, він має планувати завдання, він управлінець”, – каже Олег Симороз.

В окремих епізодах, додають волонтери, Ляшко справді показав себе як непоганий менеджер. Він вміє знаходити спільну мову з людьми, залучати кошти. Але для такої посади, певні, цих навичок недостатньо.

“Командир батальйону – це не суто менеджер. Це людина, яка має розуміти військові операції, яка бере безпосередньо участь в їх плануванні, у визначенні завдань”, – каже Люба Шипович.

Про скарги від бійців щодо наказів Ляшка та про їхнє бажання залишити підрозділ ще в серпні писав боєць батальйону “Айдар” Станіслав Бунятов:

“Ляшко накерував, що навіть пілоти-старожили роблять усе для переводу до іншого підрозділу. Здебільшого хлопці жаліються на накази, які мало повʼязані з бойовою ефективністю підрозділу, та на небажання чути дійсно бойових офіцерів і сержантів”.

Одіозний бекграунд Ляшка також впливає на сприйняття його посади. Йдеться не лише про епатажний парламентський імідж, бійки та скандали в Раді.

Торік інтернет облетіло відео, де вже під час повномасштабки Ляшко з охоронцем співали російських пісень у караоке.

Олег Ляшко став комбатом і дослужився до лейтенанта / Скриншот із сюжету ТСН

“Деякі фонди, знаю, навіть відмовилися співпрацювати. Сказали, що поки у вас такий комбат, то пошукайте гроші деінде”, – каже Люба Шипович.

Військо, припускає Олег Симороз, цілком може допомогти Ляшку змінити негативний імідж і підготувати собі трамплін для наступних виборів.

“Солдатом зараз не здивуєш. А от командир батальйону, підполковник. Зараз він має абсолютно інші важелі”, – каже Олег Симороз.

Політолог Тарас Загородній підтверджує, що армія справді може дати політичні дивіденди Ляшку. Втім, додає, це стосується будь-якого українського посадовця.

Бо якщо Україна обере ізраїльську модель управління, то для державної служби обов'язково потрібно буде пройти ще й службу військову. З іншого боку, політолог радить не робити висновки щодо фаховості й доцільності призначення ексдепутата, а залишити оцінку військовому командуванню.

“Багато речей в армії є нелінійними, дещо дуже складно зрозуміти цивільним. І військові самі повинні вирішувати, якщо щось здається не так”, – каже Тарас Загородній.

Сам Олег Ляшко взагалі жодного разу не коментував своє призначення. Останній допис у його соцмережах датований 8 жовтня. А от відео, які екснардеп активно постив, навіть коли був рядовим солдатом, не викладає від лютого.

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