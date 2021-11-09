Ляшко заявив про перші позитивні ознаки стабілізації кількості COVID-пацієнтів: як мінімізувати ризик повторного зростання

В Україні поточна смертність у 1,5-2 рази менша за пікові значення окремих країн ЄС.

В Україні з’явились перші позитивні ознаки стабілізації кількості "ковідних" пацієнтів. Проте ризик продовження зростання все ще високий.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада.

За словами очільника МОЗ, оскільки ризик продовження зростання захворюваності на коронавірус в Україні, все ще високий, важливо продовжувати нарощувати темпи вакцинації, дотримуватися карантинних обмежень та маскового режиму усіма, включно і з тими, хто отримав щеплення.

"Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під "ковід" – 76 401. Із них зайнято 51 тисяча 926 ліжок. На реанімаційних ліжках перебуває – 3 649 пацієнтів. Сьогодні ми маємо новий сумний рекорд по кількості зареєстрованих летальних випадків серед хворих, яким було діагностовано "ковід" - 833. Ми можемо констатувати, що поточна смертність в Україні у 1,5-2 рази менша за пікові значення 2021 року окремих європейських країн", - сказав Ляшко.

Крім того, голова МОЗ пояснив, що смертність є "відкладеним" показником і може продовжувати зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації захворюваності.

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"Але, безпосередньо кожен з вас може сьогодні вплинути на цей показник. Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоров'я та повернутись медикам до звичного режиму роботи", - зауважив Віктор Ляшко.

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Наприкінець міністр охорони здоров'я закликав українців дізнаватися інформацію із доказових джерел: "Фейки – це для тих, хто не цінує власне здоров’я".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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