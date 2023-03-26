Ляснув по сідницях: пасажирка потягу звинувачує провідника у домаганнях

Пасажирка потягу “Ясіня - Запоріжжя” Ганна Шеремет на своїй сторінці в Instagram розповіла про домагання з боку провідника купейного вагона, на поведінку якого їй довелося поскаржитися в чат-бот підтримки Укрзалізниці.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Дівчина розповіла у своєму дописі в соцмережі, що під час нічної поїздки в потязі відчула спрагу і зайшла до купе провідника, щоб придбати пляшку води. За її словами, його поведінка одразу здалася дивною — він заглядав в очі та посміхався до неї.

“Спочатку я подумала, що це просто старша людина, можливо у нього так заведено спілкуватися. Мені це було не дуже приємно, тому просто ввічливо розрахувалася й розвернулася, щоб вийти”, - продовжує свою розповідь пасажирка.

Тоді вона відчула, що їй задирають футболку ззаду, після чого провідник нібито ляснув її по сідницях.

Повернувшись до купе, дівчина не змогла заснути, хвилюючись, що домагання з боку провідника можуть продовжитися. Тож вона написала в чат-бот підтримки Укрзалізниці. Їй відповіли, що має підійти начальник потяга.

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Однак, за короткий час до її купе підійшов той самий провідник і почав розпитувати, на що дівчина скаржиться. Пасажирка відмовилася з ним спілкуватися і будь-що розповідати.

Зрештою надійшов начальник потяга, який поспілкувався з обома сторонами. Розмову з ним дівчина записала на диктофон й виклала у мережу.

Наступного дня вона зателефонувала на гарячу лінію УЗ, щоб дізнатися, що провідник отримав догану.

В Укрзалізниці також повідомили, що про цей випадок поінформували поліцію та чекають результатів розслідування. Провідника відсторонили на період слідчих дій від обслуговування пасажирських рейсів. Достеменно встановити всі обставини події важко, оскільки у вагоні не встановлено засоби відеофіксації.

Юрист Віталій Зубик у коментарі журналістам радить в таких ситуаціях викликати поліцію на станцію, щоб одразу оформити правопорушення.

Історія Ганни розлетілася соцмережами, українці підтримують дівчину.

Скандальний інцидент у потязі: чи покарали провідника, який розпускав руки

Нагадаємо, раніше у поїзді "Укрзалізниці" стався скандал: військового, який повертався зі служби на Донеччині додому - до Києва у відпустку, вигнали в тамбур, бо "від нього погано пахне". Захисник був змушений провести там сім годин.

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