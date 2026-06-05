Лист Зеленського до Путіна: про що там йшлось і чому викликало шок у Кремлі та "Z-патріотів"

Зеленський і Путін / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін очікувано заявив, що не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським і не збирається завершувати загарбницьку війну. Свою офіційну відповідь на публічний лист українського лідера, оприлюднений напередодні, очільник Кремля озвучив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПЕФ).

Сам форум, нагадаємо, відкрився цього тижня під гучний акомпанемент успішної української дронової атаки по місту. Попри черговий ляпас, Путін традиційно вдав, що «нічого надзвичайного не відбулося», але розлючено поскаржився, що послання Зеленського містить «елементи хамства», а йти з влади він не збирається.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

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Що відомо про лист Зеленського до Путіна

У своєму листі Володимир Зеленський прямо і відкрито попередив Путіна: якщо той не зупинить криваву війну самостійно, то рано чи пізно його до цього примусово змусить або світова історія, або власна країна. Провідне британське видання The Guardian уже охарактеризувало це звернення як найбільш жорсткий, безкомпромісний і водночас глибоко особистий фрагмент за всі роки війни.

Київ зробив цей сильний геополітичний хід дуже вчасно — одразу після успішного нальоту безпілотників на Петербург у день відкриття економічного форуму, де мав виступати диктатор. На постійні фальшиві заяви Кремля про те, що це Україна нібито «не хоче миру», лист Зеленського з'явився як чітке та зрозуміле послання не стільки самому Путіну, скільки усій міжнародній аудиторії.

Володимир Фесенко, український політолог: «Зеленський звертається до міжнародної спільноти, і він демонструє готовність України, реальну готовність до мирних переговорів, в цьому листі сформульована переговорна позиція України, і в той же час Зеленський по суті спростовує російську кампанію із звинуваченнями України, що Україна нібито проти. Це не про те, щоб відразу змусити Путіна домовлятися про завершення війни. Щоб змінити ситуацію навколопереговорну, підштовхнути американців до повернення в переговори, підштовхнути європейців до більш активної комунікації. І підштовхнути російське суспільство: впливайте на своє керівництво, щоб були реальні мирні переговори».

Момент для оприлюднення маніфесту обрано максимально вдало ще й тому, що щоденний блеф Путіна про нібито «потужне російське просування на фронті» сьогодні звучить жалюгідно та безпорадно навіть для найзавзятіших прихильників війни в самій РФ. Особливо на тлі того, що Україна суттєво наростила та посилила свою успішну стратегічну кампанію ударів по російських нафтових об'єктах та військовій логістиці, фактично перерізаючи окупантам сухопутний шлях до анексованого Криму. Це дало Зеленському повне право говорити з Кремлем виключно з позиції сили.

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Колишній народний депутат, громадський активіст, а нині діючий український військовослужбовець Ігор Луценко зробив чіткий аналітичний переклад «справжнього змісту» ключових дипломатичних формулювань із листа президента України.

Як читається лист Зеленського на мові війни (розшифровка Ігоря Луценка):

Офіційно: «Це не погроза» — Насправді: Це пряма погроза. Скоро, внаслідок неуникної вашої поразки, вам та вашим бандам доведеться важко боротися за своє фізичне існування.

Офіційно: «Ви можете зупинити війну» — Насправді: Ви вже НЕ зможете зупинити цю війну. Жереб кинуто, вироки міжнародних трибуналів уже написані. На вас чекає тотальна поразка.

Офіційно: «Україна готова припинити вогонь повністю» — Насправді: Україна НЕ припинить нищівні удари ні на лінії фронту, ні по ваших глибоких тилах. Дивіться, як яскраво палає ваш рідний Петербург — так тепер буде повсюди!

Офіційно: «Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія» — Насправді: Ви не втримаєте цю лінію фронту. Або негайно відходьте самі, або ми вас будемо планомірно знищувати з повітря.

Удар по кулуарних змовах: Україна заявляє про абсолютну суб'єктність

Ще один надважливий акцент цього політичного послання — жорсткий наголос на залізобетонній суб'єктності України. Наша держава виборола її високою ціною, навіть попри різке зниження підтримки з боку Вашингтона після початку другого президентства Дональда Трампа.

«Українські та європейські питання будуть вирішуватись не в Анкоріджі, а в Україні і в Європі», — чітко написав Володимир Зеленський. Цей фрагмент наразі є найбільш цитованим у західних мас-медіа, адже він адресований безпосередньо Сполученим Штатам, які намагалися вести кулуарні розмови за спиною Києва.

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Володимир Фесенко про головний пафос листа: «Росія і США в Анкоріджі. Тобто США і Росія будуть визначати, а Україна хай погоджується. Цей лист повністю спростовує всю цю комбінацію. Головний пафос цього листа: ми суб'єктні. Вам доведеться домовлятися про мир, про завершення війни саме з нами. З Брюсселем, саме з Україною. І в ньому чітко формулюються саме українські умови переговорів про завершення війни».

Пропаганда за мільярд, а удар по сараях: Путін розлютив Z-блогерів

Тим часом сам Путін на тлі такого дипломатичного ляпасу помітно розгубився і почав припускатися навіть не військових, а грубих суто медійних помилок. Намагаючись виправдати відсутність реальних перемог, він буквально шокував російську ультрапатріотичну «Z-спільноту» воєнкорів своєю офіційною заявою. Диктатор публічно визнав, що бравував ударами нової ракети «Орєшнік» по звичайних гаражах у Білій Церкві та по окупованій частині Донеччини суто «заради експерименту», аби просто подивитися, що з цього вийде.

Російські Z-блогери відреагували на це зізнання хвилею обурених, лютих та розчарованих дописів у своїх Telegram-каналах. Вони злісно нагадують Кремлю, що раніше ці самі ракетні удари офіційна пропаганда пафосно подавала як «миттєву відплату та жорстоке покарання» за успішну атаку ЗСУ на російську школу дроноводів у тимчасово окупованому Старобільську.

Телевізійного піару навколо цієї зброї було «на всі гроші», гірко зітхають російські воєнкори. Пропагандисти з піною у рота запевняли росіян, що «Орєшнік» поцілив у надсекретні підземні військові заводи або гігантські бази НАТО. А тепер виявляється, що російське командування навмисно цілило по порожніх цивільних сараях та гаражах, безглуздо висадивши у повітря суму, яка дорівнює річному бюджету цілої Бурятії. І найгірше для росіян те, що Путін тепер з усмішкою робить вигляд, ніби саме так усе від початку і було задумано.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СТРАШЕННА ДТП В КИЄВІ! Реакція Путіна на ЛИСТ! ФАТАЛЬНИЙ удар балістикою | ТСН 20:00 6 червня

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