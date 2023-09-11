"Любі друзі": чому вже час зняти рожеві окуляри й відверто говорити про Китай і з Китаєм

Дійсно, в цьому документі є наприклад фраза "українська криза", якою традиційно послуговується Китай, кажучи про війну Росії проти України. Чи - "війна в Україні" - без жодної згадки про Росію, яка її й почала. На відміну від минулорічного саміту G20 на Балі, де президент Зеленський був присутній онлайн, представляючи єдине справедливе бачення закінчення війни - Формулу миру з десяти пунктів - на цьогорічну "двадцятку" Україну не запросили. Проте, чи є в цьому наша провина? Формулювання підсумкового комюніке G20 обурили всі західні медіа. Й не дарма. Адже вкотре західні лідери, як і напередодні 24 лютого 2022 року, застигли в нерозумінні, що ж їм власне робити.

Проблема в тому, що як Україні, так і Заходу вже час зняти рожеві окуляри й починати відверту розмову про Китай і його роль у підтримці Росії в її війні проти України й демократій у цілому, а не говорити, що "не все так однозначно". Що б там не розповідав прессекретар кремлівського "фюрера" Пєсков (а, нагадаємо, Путін говорив, що Пєсков "іноді несе пургу"), Москва та Пекін явно скоординували позиції, проігнорувавши цьогоріч G20. А для Сі Цзіньпіна це вперше, відколи він при владі. Росію та Китай у Нью-Делі представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров та премʼєр Лі Цян.

Щодо Росії, її вже давно треба викинути з "двадцятки", як це зробила G7. Проте Сі Цзіньпін, не приїхавши на G20, вже явно й публічно демонструє на чиєму він боці. Особливо після саміту БРІКС, який став повним провалом для Заходу й фурором для Китаю, де було оголошено про запрошення до цього обʼєднання шести нових членів: Аргентини, Єгипту, Ірану, Ефіопії, Саудівської Аравії та ОАЕ. До того ж, ще й враховуючи те, що в жовтні Путін поїде до Китаю на форум "Один пояс, один шлях".

Чого очікувати від чергової зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна? Чи є небезпека, що допомога Росії з боку Китаю може збільшитися? Чи Пекін навпаки "рекомендуватиме" Москві згортати війну? Та чому Захід і Київ не хочуть відверто говорити про Китай і його роль у війні Росії проти України. ТСН.ua аналізував.

Провальний саміт G20: Китай і Росія продемонстрували свою позицію

Чому цьогорічна "двадцятка" стала провальною для Заходу, передовсім для США? Бо навіть особиста присутність Джо Байдена не змогла забезпечити принаймні невідходу від позицій минулорічної спільної декларації G20, яка прямо засуджувала війну Росії проти України, за що на Балі, до речі, тоді проголосувала й сама Росія.

"Президент США Джо Байден міг отримати більше". Так про підсумкове комюніке G20 пише Politico. Yahoo вказує на розкол у G20, бо лідери не засудили Росію, просто закликавши до миру в Україні.

А CNN із насмішкою цитує радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, який каже, що ця декларація заслужила на похвалу США, бо є важливою віхою головування Індії у "двадцятці" та вотумом довіри, що G20 може об’єднатися для вирішення низки нагальних питань. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар (а Індія, не дивлячись на плани щодо суттєвого скорочення закупівлі російської нафти, й яка приймала цьогорічний саміт "двадцятки", є, до речі, й членом БРІКС) заявив, що існували різні точки зору щодо спільної декларації "двадцятки", й фінальний варіант Китай таки підтримав.

BBC навіть написала про "доречність G20 в майбутньому", бо Китай просуває інші обʼєднання - БРІКС та ШОС (Шанхайська організація співробітництва, до якої входять Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан - ред.). Ба більше, Пекін висловив протест, щоб у 2026 році "двадцятку" приймали США, що, за інформацією Bloomberg, підтримала Росія. The New York Times зазначає, що на G20 в Індії президент Байден не говорив про глобальне зіткнення демократій та автократій (хоча, зокрема, саме ця фраза була основним моментом його інавгураційної промови у 2020 році - ред.)

Його радники підкреслили, що G20 не конкурує з такими форумами, як БРІКС. Вони зазначили, що досягнення консенсусу щодо спільної декларації ("двадцятки" - ред.), навіть якщо вона була м’якшою (за попередню - ред.), було працею ефективної дипломатії", - йдеться в статті NYT. Додамо тут, що не лише офіційний Вашингтон, не дивлячись на критику американських медіа, не помітив у підсумковій декларації G20 нічого поганого. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і поготів назвав її "успіхом індійської дипломатії". Тому, хоч The Hill і писав (до речі, так стверджували багато американських видань - ред.), що відсутність Володимира Путіна й Сі Цзіньпіна на "двадцятці" дозволять президенту Байдену посісти там центральне місце й постати в ролі лідера, цього, на жаль, не сталося.

Україні ж треба відверто вказувати союзникам на їхні прорахунки щодо цьогорічного саміту G20, паралельно працюючи з Індією, бо відносини між Пекіном та Нью-Делі останніми роками сильно загострилися. Індія, нагадаємо, випередивши Китай за кількістю населення, заборонила Tik Tok, а прийом "двадцятки" збігся з успішною висадкою її супутника на Місяць. На відміну від Росії - її супутник нещодавно карколомно розбився при спробі здійснити посадку. До речі, це була перша спроба Росії після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на Місяць.

Нестратегічне партнерство: час переглянути відносини з Китаєм

Перш ніж аналізувати подальше зближення Москви та Пекіна, ТСН.ua наведе дуже красномовний приклад тісної "дружби" Росії та Китаю, як це власне люблять називати Путін і Сі Цзіньпін. Мова про цинічну витівку китайської оперної співачки Ван Фан, яка виконала російську пісню "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, де Росія вбила понад 600 невинних українців, приїхавши туди разом із китайською делегацією. Юрій Пойта, експерт азійської секції українського New Geopolitics Research Network, дописав у Facebook, що чоловік Ван Фан - Чжоу Сяопін - член Народної політичної консультативної ради Китаю, організації патріотичного Єдиного фронту, яким керує Комуністична партія Китаю. На своїй сторінці в китайській соцмережі "Вейбо" він підтримав дії дружини, дописавши про "українських нацистів" які начебто й знищили драмтеатр у Маріуполі.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко дописав у Facebook, що Київ вимагає пояснень, як і щодо незаконного приїзду групи китайських блогерів до Маріуполя, що грубо порушує законодавство України. Проте українське МЗС чомусь не викликало китайського посла на килим, як це нещодавно було з послом Польщі, зазначивши, що поважає територіальну цілісність Китаю й очікує від Пекіна пояснень мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста, ініціювавши заборону в‘їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів".

ТСН.ua не стверджує, що позиція МЗС тут є занадто мʼякою. Проте не зайвим було б, знову ж таки, повторимося, викликати посла Китаю в Україні для пояснень. До того ж, ми не почули й позицію Верховної Ради, яка зрештою може запропонувати нарешті переглянути відносини "стратегічного партнерства" між Україною та Китаєм, які встановлював ще Янукович. Разом із тим треба зазначити, що й позиція Офісу президента України теж змінюється, хоч і не швидко. За даними Міжнародної робочої групи щодо антиросійських санкцій, яку очолюють керівник ОПУ Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), посол Майкл Макфол, саме Китай є основним постачальником 67% критично важливих компонентів для ударних російських дронів. Москва, попри західні санкції, нагадаємо, вже виробляє їх у Росії.

Досить часто в ключових західних столицях кажуть, що саме позиція Китаю може стати визначальною для Путіна щодо продовження війни проти України, готовності до переговорів чи навіть зупинки бойових дій. Саме тому треба працювати з Пекіном, не ізолюючи його ще більше, інакше Китай почне відкрито надавати Росії військову допомогу. Київ зі свого боку також дуже довго намагався зрозуміти позицію Сі Цзіньпіна. Особливо гостро це питання постало півроку тому після презентації Китаєм свого "мирного" плану (як його охрестили ЗМІ, хоча насправді його назва - "позиція" Китаю – ред.) із 12 пунктів, який зі справді справедливим миром нічого спільного немає.

Лише цього квітня, більш ніж за рік після початку повномасштабного російського вторгнення, президент Зеленський поговорив із лідером Китаю телефоном. Проте, чи змінило це щось? Так, спецпредставник Китаю взяв участь у зустрічі дипрадників понад 40 країн у Джидді (Саудівська Аравія) на початку вересня щодо закінчення війни на основі Формули миру президента Зеленського, де не було Росії. Так, це можна вважати дипломатичною перемогою України. Але після цього в телефонній розмові з Лавровим міністр закордонних справ Китаю Ван Ї знову назвав війну Росії проти України "внутрішньою українською кризою", додавши, що Пекін дотримуватиметься "незалежної та неупередженої позиції", а також планує активно виступати за мирні переговори й політичне рішення. В Україні й на Заході всі чіпляються саме за слова "незалежна" та "неупереджена", забуваючи про головне. Китаю не вигідна поразка Росії у війні проти України, бо він вважає її війною США з Росією. Тому Пекін тут щиро бажає поразки США.

Київ надсилав Пекіну сигнали, що хотів би бачити його серед країн, які допомагатимуть Україні з повоєнною відбудовою. Проте, чи дійсно Пекіну можна довіряти? Ми бачимо, до чого призводить його економічна експансія в Африці й навіть у деяких європейських країнах. До того ж, якби Китай був дійсно зацікавлений у допомозі Україні, то Сі Цзіньпін би натиснув на Путіна щодо повернення Росії до зернової угоди. Хоча б з огляду на те, що саме Китай був основним її вигодонабувачем, купуючи найбільше української с/г продукції в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Путін їде до Сі: Заходу та Україні вже час визначатися

Після відвідин міністром оборони Китаю Росії та Білорусі в серпні, спільного демонстративного демаршу G20 з боку Пекіна та Москви у вересні, в жовтні Путін їде до Пекіна на форум "Один пояс, один шлях". Це буде перший закордонний візит очільника Кремля після ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом, і перші відвідини Китаю після розв’язаної проти України повномасштабної війни. Востаннє Путін був у Пекіні 4 лютого 2022 року на відкритті зимової Олімпіади. Й за 20 днів після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Трохи більше ніж за рік, у березні 2023 року, Сі Цзіньпін приїхав із офіційним триденним візитом до Москви (це був перший закордонний візит Сі після його переобрання на третій термін), який багато хто охрестив уже неприхованою васальною залежністю Росії від Китаю.

Те, що Путін поїде до Китаю на форум "Один пояс, один шлях", сенсацією назвати не можна. Про це ще в травні говорив божевільний секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, який публічно каже про змову Заходу проти Росії. За його словами, Путіна запросили на форум до Китаю в якості "головного гостя". Потім у липні про це заявляв Юрій Ушаков – помічник Путіна. Проте цей візит - це радше ще один сигнал Заходу, який досі не може зрозуміти, на чиєму ж боці Китай.

На публіку Путін і Сі називають один одного "добрими друзями", а в підписаних Москвою й Пекіном двосторонніх документах йдеться про "безмежні" відносини двох країн, у тому числі й у військовій сфері. За ці 19 місяців повномасштабної війни Росія та Китай провели кілька спільних військових навчань. Основним постачальником комплектуючих для російських БПЛА є саме Китай. Тому стверджувати хоча б про "нейтральність" Пекіна у війні Росії проти України вже не доводиться.

Повторимося, якоїсь сенсації в тому, що кремлівський воєнний злочинець їде до Пекіна на форум "Один пояс, один шлях", немає. Проте, з точки зору сигналів для світу, хто ж насправді "друг" для Росії, це дуже показово. Адже наприклад офіційна Анкара неодноразово заявляла, що чекає на візит Путіна до Туреччини після виходу Росії із зернової угоди в середині липня. Проте в підсумку Реджеп Таїп Ердоган сам поїхав до Путіна на переговори в Сочі, що обернулося повним провалом.

Bloomberg, який написав про візит Путіна до Китаю, подаючи це ледь не як сенсацію, аргументував це тим, що очільник Кремля навіть не поїхав на саміт БРІКС у ПАР, відправивши туди свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова, коли Путіну дали чітко зрозуміти, що можуть його там і заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду, бо Південно-Африканська Республіка є підписанткою Римського статуту. Проте Путін так само не поїхав і на саміт G20 до Індії, хоч вона й не визнає юрисдикцію МКС. Тому, майже напевно, це більше вияв солідарності з Китаєм – Сі Цзіньпін також не поїхав на "двадцятку".

На поважних майданчиках багато західних аналітиків продовжують розповідати, що Пекін хоче якомога швидшого закінчення цієї війни, щоб повернутися до business as usual, бо його залежність від торгівлі зі США та ЄС просто колосальна. З іншого боку, Китай є найбільшим торговельним партнером для Росії. Економічна залежність Москви від Пекіна лише зростає: в липні експорт з Китаю до Росії зріс на 52% після зростання на 90,9% у червні. Разом із тим в липні, вперше від 24 липня 2022 року, російський експорт до Китаю впав на 8%. Хоча про зменшення імпорту російського вугілля та сирої нафти говорити не доводиться. На відміну від Індії: міністр нафти й природного газу країни Хардіп Сінгх Пурі заявив, що залежність Індії від російської нафти різко зменшиться.

The Wall Street Journal пише, що Китай відіграє все більшу роль у підтримці російської економіки на плаву під тиском західних санкцій, вливаючи гроші в російські банки та продаючи Москві зокрема й товари подвійного призначення: мікрочіпи та екскаватори для риття траншей (особливо в серпні-вересні минулого року - ред.). Цього року Росія стала найбільшим імпортером китайських автомобілів. Й, напевно, цей імпорт ще збільшиться після заборони Японії на експорт до РФ авто з двигунами понад 1,9 л.

Наприкінці червня під час візиту до Пекіна держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай пообіцяв не надавати зброю Росії для війни проти України. А щодо китайських компаній, які можуть продавати Москві товари подвійного призначення, в Китаї взагалі відхрестилися, мовляв, вони ж приватні й КПК не має на них впливу.

Ще в липні Politico писав, що за їхньою інформацією Росія закупила в одній із китайських компаній сотні тисяч бронежилетів і шоломів. Подібні докази, як пише видання, незважаючи на заклики Пекіна до миру, наближають Китай до червоної лінії у підтримці Росії. Експерти припускають, щойно Китай відкрито продасть Росії зброю, Захід запровадить вторинні санкції. Тобто, ні для ЄС, ні для США численні докази постачання до Росії китайськими компаніями товарів подвійного призначення, військової форми та спорядження не є аргументом. До речі, влітку ЄС запровадив санкції проти трьох китайських компаній. Але від самого початку в цьому санаційному списку їх було сім.

Україна зі свого боку має гучніше про це говорити. Адже досі в ключових європейських столицях, особливо тих, які мають інтереси в Африці, ще сподіваються схилити Китай на свій бік. У США побоюються війни на два фронти, якщо Китай таки зважиться на силове повернення Тайваню. Наразі Пекін уважно спостерігає за санкційним режимом, який поки що не дуже обмежив економічні й фінансові спроможності Росії продовжувати війну. Тому Китай уважно вивчає схеми обходу Росією західних санкцій, у яких бере безпосередню участь, паралельно досліджуючи, як може убезпечитися від аналогічних санкцій проти себе в майбутньому. У серпні США вже заборонили американські інвестиції в Китай у чутливі технології, такі як мікросхеми. Проте, очевидно, що цього недостатньо.