Любить кататись на снігоходах і часто їздив в гори: що відомо про зниклого на Закарпатті туриста

Любить кататись на снігоходах і часто їздив в гори: що відомо про зниклого на Закарпатті туриста

Чоловіка шукають вже дві доби рятувальники та волонтери.

На Закарпатті другу добу шукають 50-річного чоловіка, який із товаришами пішов кататися на снігоходах та заблукав. В якому напрямку він міг піти, поки припущень немає, але рятувальники вже знайшли його снігоход, він лежав у снігу догори дригом.

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Як розповіла ТСН.ua знайома заблукалого і волонтерка Римма Митрак, чоловік дуже любить кататись на снігоходах і часто з друзями їздив у гори.

"Це його улюблений вид спорту, він постійно їздив у гори. Часто викладав фото у соцмережі зі своїх поїздок", - розповідає нам Римма Митрак.

Знайома заблукалого чоловіка відгукується про нього позитивно і сподівається на те, що його невдовзі розшукають.

Заблукалий у горах чоловік, фото / Facebook

"Він у нас на Закарпатті у Великому Березному має пекарню, дуже хороший чоловік. Віримо, що знайдеться", - каже Римма Митрак.

У ДСНС повідомили, що попри густий туман, сніг та хурделицю, пошуки чоловіка продовжуються в районі полонини Руна Ужгородського району.

Загубленого шукають 4 відділення рятувальників: 2 пошукові групи, з яких 20 рятувальників та 2 одиниці техніки. А також 6 волонтерів на 2 автівках.

Як вже повідомлялось у випуску ТСН, у суботу, 4 грудня, троє товаришів, жителів Закарпаття, вирішили покататися на снігоходах. Коли почало сутеніти, один з них загубився. Друзі намагалися знайти його своїми силами і навіть були з ним на телефонному зв’язку, але чоловік сказав, що телефон розряджається. Невдовзі зв'язок з ним зник. Його товариші на зв’язок з рятувальниками змогли вийти аж вчора в обід. Сказали, що вони на одній з турбаз у селі Лумшори, цілі та неушкоджені, а от де їхній друг, і гадки не мають.

Новини України: на Закарпатті другу добу шукають 50-річного чоловіка

Пошуковці сподіваються, що чоловік міг знайти прихисток від холоду в одному з лісничих будиночків.