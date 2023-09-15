Любитель бійок, багатства, "регіонал" та соратник Медведчука: що відомо про скандали зі Шуфричем

Шуфрич бився з депутатами, міністрами, вбивав тварин, був противником Революції Гідності, соратником Януковича та Медведчука, робив проросійські заяви, фотографував блокпости під час війни і це ще не всі скандали з політиком.

Нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич був затриманий 15 вересня та отримав підозру у держзраді. В СБУ кажуть, що політик намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві та підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку держави. В помешканні Шуфрича знайшли просто цілу колекцію російської імперської символіки.

Однак отримана підозра – далеко не перший та не єдиний скандал із Шуфричем. Більше про інциденти та скандальні історії з політиком читайте на ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандальні документи і звання! Шуфричу оголосили підозру і показали знахідки з його дому

Скандали з Шуфричем у політиці

Шуфрич – родом із Закарпаття. Свою політичну кар’єру розпочав 1996 року, ставши членом СДПУ(о), до речі, заступником голови якої був проросійський політик Віктор Медведчук. У складі цієї політсили Шуфрич вперше пройшов до Верховної Ради. У парламенті у складі різних політичних сил просував проросійські погляди.

Окрім того, що Шуфрич входив до групи впливу підозрюваного в держзраді Медведчука, політик заперечував російську агресію на Донбасі, називавши це "громадянською війною" – так само, як і російська пропаганда. Не один рік Шефрич працював із президентом-втікачем Віктором Януковичем, зокрема 2004 року став його уповноваженим представником у парламенті. Під час перебування Януковича при владі Шуфрич обіймав посади міністра з питань надзвичайних ситуацій та заступника голови РНБО України.

Нестор Шуфрич та Віктор Медведчук у Верховній Раді / Фото: УНІАН

Протягом 2007-2014 років Шуфрич був членом скандально відомої "Партії регіонів", члени якої винні у силовому розгоні учасників Євромайдану. За свідченням ексголови КМДА Олександра Попова, саме Шуфрич стежив за розгоном студентів у ніч проти 30 листопада 2013 року. Зауважимо, що в організації розгону підозрюється екссекретар РНБО Володимир Сівкович. Саме з ним СБУ пов’язує проросійську діяльність Шуфрича, за яку йому була оголошена підозра.

"Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні", – заявили в СБУ.

У період Революції Гідності Шуфрич був одним із тих, хто голосував за "Закони про диктатуру" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян.

Після Революції Гідності "Партія регіонів" нікуди не зникла, а просто перейменувалася на "Опозиційний блок". У складі цієї політсили Шуфрич знову став народним депутатом, і 2018 року голосував проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

2017 року Шуфрич вступив до лав партії "За життя!" підозрюваного у держзраді Вадима Рабіновича. 2019 року Шуфрич був обраний нардепом від проросійської та забороненої на сьогодні в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя".

Обшуки в Шуфрича: що знайшли

15 вересня 2023 року вдома у Шуфрича були проведені обшуки: знайшли ордени з георгіївськими стрічками, кітелі, та герби Російської імперії, документи, пов'язані з РФ. До речі, знайдене в Шуфрича майно надихнуло користувачів мережі на кумедні меми.

Знахідки під час обшуків у Нестора Шуфрича / Колаж: ТСН.ua

Антиукраїнські заяви Шуфрича

Вже своїм членством у проросійських політсилах Шуфрич демонстрував, що ніколи не був патріотом України. Його заяви без сумніву можна вважати антиукраїнськими. Так, він не підтримував Євромайдан та дискредитував Революцію Гідності. 2018 року політик заявив, що "в Україні йде громадянська війна", і що "регулярних російських військ на Донбасі немає".

"Це війна між українцями, це конфлікт між українцями. Ми весь час чуємо про присутність російських військових. Але там постійно моніторингова група ОБСЄ працює, спеціальний комісар ООН, і ніхто з них не зафіксував офіційно присутність російських військ на Донбасі", – заявляв Шуфрич у телеефірі.

А в лютому 2021 року в ефірі "Право на владу" політик відмовився називати Росію країною-агресоркою ще й заявив, що ця держава є торговим партнером України.

Нестор Шуфрич був затриманий за фотографування блокосту в березні 2022 року / Фото: програма "Схеми"

Бійки Шуфрича і вбивства тварин

Шуфрич – не лише проросійський політик, й любитель бійок. Так, у стінах Верховної Ради він У бився з Сергієм Льовочкіним та Юрієм Луценком. А 2021 року за лаштунками токшоу "Право на владу" на "1+1" політик накинувся з кулаками на нинішнього очільника МОЗ Віктора Ляшка. У лютому 2022 року Шуфрич у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова. Їхня бійка продовжилася в партері.

Побитий Нестор Шуфрич у залі парламенту 2014 року / Фото: УНІАН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як били Шуфрича: епічні відео

2019 року стало відомо, що Шуфрич приблизно від 2015 року був клієнтом компанії Thormählen & Cochran Safaris та вбивав тварин в Африці, зокрема й ті види, які вимирають. Серед загиблих від рук політика тварин – східний чорний носоріг, бура гієна, антилопа орікс, антилопа гну та інші.

Шуфрич визнав, що полював на диких тварин в Африці, і стверджував, що це було законно. Політик пояснював, що предметом його мисливського інтересу були "виключно самці зрілого віку, що втратили здатність давати потомство і становлять небезпеку як для більш молодих самців, так і для місцевих жителів в окрузі".

Вбита Шуфричем тварина / Фото з відкритих джерел

Зауважимо, в розпал повномасштабного російського вторгнення, у березні 2022 року, Шуфрича затримали бійці тероборони Києва. Усе тому, що політик фотографував блокпост. Сам нардеп переконував, що просто робив селфі для демонстрації того, що перебуває у Києві.

У листопаді 2022 року Шуфрич та ще 38 осіб увійшов членів Національного олімпійського комітету України як представника Федерації стрільби з лука. Це неабияк обурило українців, зокрема й футболіста Андрія Шевченка, який після цього заявив про свій вихід з комітету. Під тиском громадськості Шуфрич залишив склад НОК.

Статки Шуфрича

У березні 2023 року журналісти видання BIHUS Info опублікували розслідування про статки Шуфрича, записані на підставних осіб. Йдеться про тисячі квадратних метрів нерухомості і тисячі гектарів землі по всій Україні, включно з окупованим Кримом.

У розслідуванні йшлося, що родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Так, лише в Козині у власності родини нардепа – понад 2 тис. кв. м нерухомості та понад гектар землі.

Один з маєтків оформлений за договором дарування і його орієнтовна вартість – 120-130 млн грн. Другий маєток на 358 кв. м і 15 соток землі записані на дружину нардепа Катерину Майкову і її фірму. Третій маєток – у власності сина нардепа Олександра – має 300 кв. м і коштує близько 30 млн грн. Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича.

У центрі Києва у Шуфрича і його сина є шість квартир площею 430 кв. м, вартість яких може сягати 130 млн грн. Також родина нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

Ще Шуфрич володіє маєтком у Криму, який розташований біля маєтку Медведчука.

Одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є "Київський річковий порт".

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