"Люблю тебе, мій Білобрисику": росіяни у Запоріжжі вбили дві родини, подробиці кривавого удару

Російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти вбили 10 людей, ще 41 особа отримала травми.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Окупанти вбили 1-річного хлопчика, його маму та прабабусю

Кореспондентка ТСН побувала на місці ракетного удару по Запоріжжі. Одна із авіабомб влучила по багатоповерхівці. Майже добу тут тривала пошуково-рятувальна операція. Її завершили пообіді, коли під руїнами знайшли тіло чоловіка.

Він став десятою жертвою російських терористів. Ворожа бомба обірвала тут життя цілої родини - загинув однорічний хлопчик , його 27-річна мама і прабабуся. Ось це єдине фото, яке вціліло після удару, його оприлюднила сестра загиблої Ганна.

Мама та син, які загинули внаслідок обстрілу Запоріжжя

"Знайшли сестру і вже вночі з-під завалів дістали разом тіла дитини та його прабабусі. Ми там були майже до ранку, сподівались до останнього, але дива не трапилось. Люблю тебе, мій Білобрисик".

Росіяни вбили 21-річного хлопця, який сидів за столом

Поряд з будинком гори будівельного сміття, замість колись затишних квартир. Внаслідок російського бомбардування у місті потрощено майже півтори сотні будинків.

У поруйнованій хаті жила родина Дмитра. Він сам діставав дружину і сина з-під завалів. Але 21-річного Єгора медики врятувати так і не змогли.

"Син, на жаль, загинув. Жінка лежить - таз поламаний. Я його аж у кутку відкопав. Він за столом сидів, а жінку одразу не побачив - засипана була", - каже житель Запоріжжя.

Обстріл Запоріжжя 7 листопада

Росіяни вбили батьків та дідуся 5-річного хлопчика

В лікарні залишається 15 поранених. Серед них - діти. Відомо, що 5-річний хлопчик у тяжкому стані на штучній вентиляції легенів. Його батьки та дідусь загинули.

"Одна дитинка пʼяти років надійшла у тяжкому стані з діагнозом мінно-вибухова травма, діагноз закрита черепно-мозкова травма забій головного мозку, грудної клітини, нейрогенний шок дитина була прооперована", - каже генеральна директорка Запорізької обласної дитячої лікарні Ірина Кулєш.

Обстріл Запоріжжя КАБами / Фото: Запорізька ОВА

Також російський КАБ потрощив місцевий онкодиспансер, 17 пацієнтів евакуйовано до інших медзакладів. 8 медиків поранено, двоє з них у важкому стані. На місці атаки уламки та сміття розгрібають працівники, допомагають закрити діри у вікнах волонтери. Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого обстрілу. Російський авіаудар забрав життя 10х людей, ще 41 людина поранена.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.

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