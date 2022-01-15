Людей евакуювали, рейси скасували: до СБУ надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ"

Людей евакуювали, рейси скасували: до СБУ надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ"

Наразі триває перевірка.

У суботу, 15 січня, з міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) через повідомлення про замінування евакуювали людей.

Про це повідомив кореспондент ТСН Іван Ільницький.

Так, за його інформацією, приблизно о 14:00 надійшло анонімне повідомлення на пошту СБУ про нібито мінування летовища. Людей евакуювали. Рейси скасували. Наразі триває перевірка.

Фото: Івана Ільницького / ТСН

Нагадаємо, 12 січня Києвом прокотилася хвиля замінувань: було зачинено чотири станції метро, два аеропорти та деякі ТРЦ.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2021 року в Києві було змінено систему реагування на масові "мінування". До слова, багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО та окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.