Людей госпіталізують у тяжкому стані: головний лікар Львівської інфекційної лікарні про новий спалах COVID-19

Під час цієї хвилі коронавірусу в небезпеці також і діти, вважає медик.

У західній Україні останніми днями фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україні розпочався спалах коронавірусу, і цього разу хвиля захворюваності відрізнятиметься від попередніх. Також він наголосив, що епіцентр захворюваності зараз – це західна Україна, зокрема негативна динаміка спостерігається в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Львівський областях.

Яка ситуація зараз у лікарнях на західній Україні та чи дійсно там спалах захворюваності на коронавірус, про це ТСН.ua поспілкувався з головним лікарем Львівської обласної інфекційної лікарні Сергієм Федоренком.

В Україні офіційно оголосили про початок нового спалаху коронавірусу. У Львівській області два дні поспіль перевищено динаміку рівня госпіталізацій. Яка ситуація у вашій лікарні?

Станом на 20 січня у нас на лікуванні перебуває 146 хворих. З них 6 госпіталізованих перебувають у відділенні інтенсивної терапії та 4 перебуває на апаратах ШВЛ. Якщо порівняти це з першим тижнем нового року, то без сумніву, кількість хворих збільшується кожного дня. До нас щодня надходить по 5-6 хворих. В основному – це хворі молодого та середнього віку. Людей похилого та старшого віку серед цих хворих практично немає. У відділенні реанімації перебувають невакциновані хворі і це ще раз підтверджує ту тезу, що невакциновані хворіють тяжче.

Скільки років наймолодшому та найстаршому пацієнтам?

Зараз у нас в лікарні наймолодший пацієнт – це 6-річна дитина. Її госпіталізували разом із мамою. Вони обоє хворі. Найстаршому пацієнту – 75 років.

Львівська ОДА

Що на вашу думку, стало причиною зростання кількості хворих на коронавірус?

Тут слід врахувати демографічні тенденції в Україні, зокрема і в західних областях, які обумовлені тривалими різдвяно-новорічними святами, коли люди часто ходили в гості до знайомих, родин, не дотримуючись протиепідемічних правил. Також були масові культурні заходи, концерти, вертепи – все це вплинуло на збільшення кількості хворих. Також на західну Україну, зокрема до Львова, цьогоріч приїхали, як туристи з-за кордону, так і з центральної та східної України. З одного боку, це добре, але збільшення кількості немісцевого населення також могло вплинути на спалах коронавірусу у Львівській області.

УНІАН

Згідно з низкою досліджень, людина, яка інфікується штамом "Омікрон", переносить захворювання легше, ніж попередні варіанти. Чи так це?

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, у 9 областях України, зокрема і у Львівській області зафіксовані випадки штаму "Омікрон". Цей штам вірусу дійсно є дуже заразним та поширюється швидше, ніж "Дельта". Але щодо тих хворих, які надходять до нас, то ми не можемо на момент госпіталізації встановити, який це саме штам, оскільки такі дослідження проводяться тільки у лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Хворі, які надходять до нас, здебільшого вже у тяжкому стані. Він обумовлений проявами гострої дихальної недостатності, є порушення зі сторони серцево-судинної системи. Є незначна кількість хворих, які мають ще і прояви кишкової інфекції, але це все симптоми коронавірусної хвороби. Також спостерігається закладеність носа, кашель, чхання. В усіх хворих ми фіксуємо підвищення температури тіла

Хто зараз у групі ризику?

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Зараз у групі ризику ті самі люди, які були і раніше. Це – хворі на цукровий діабет, люди з хронічними ураженнями дихальної та серцево-судинної системи. Також зараз у зоні ризику діти. Вони зараз також значно частіше хворіють, ніж у попередні періоди.

Які основні симптоми коронавірусної інфекції фіксуються зараз медиками?

Основні симптоми – це підвищення температури, чхання, закладення носа або ринорея, здебільшого сухий кашель. Також прояви загальної інтоксикації, які супроводжуються болями в нижніх кінцівках, поясниці та верхніх кінцівках.

Associated Press

Чи є серед ваших пацієнтів повторні випадки інфікування?

У нас є випадки, коли люди хворіють повторно. Вперше вони хворіли орієнтовно рік тому, а зараз знову розвивається клінічна картина та є лабораторне підтвердження коронавірусної хвороби.

Чи можна говорити про те, що коли більшість людей зустріються з коронавірусом - ми поборемо пандемію?

Така думка, що чим більше людей перехворіють на коронавірусну хворобу, тим швидше зупинеться пандемія, зараз є. Але станом на сьогодні ми вже точно знаємо, що кожного разу з’являються нові мутації COVID-19. І за твердженням голови ВООЗ, таких мутацій може бути стільки, скільки букв у грецькому алфавіті. А тому я вважаю, що говорити сьогодні, що найближчим часом ми нарешті забудемо про коронавірус, точно передчасно. Бо сьогодні вже є циркуляція "Дельти", "Омікрону". Але в світі є інформація від науковців про нові мутації вірусу і ми про них нічого не знаємо: з якою швидкістю вони поширюватимуться та наскільки будуть небезпечними.

Як хворіють вакциновані люди?

Останніх півтора-два місяці ми спостерігаємо захворювання на коронавірус серед двічі вакцинованих. Але я точно можу сказати, що ці люди мають перебіг хвороби середньої тяжкості. Тобто у них рідше спостерігаються прояви цитокінового шторму, двобічної бронхопневмонії та розвиток серцево-судинної недостатності. У нашій лікарні за весь період не було жодного хворого вакцинованого, якому б знадобився апарат ШВЛ. Це ще раз свідчить про те, що все ж таки у вакцинованих людей ступінь напруження імунітету є значно вищим та в цих людей значно легший клінічний перебіг захворюваності.

фото / Роман Балук, ЛМР

Чи були у вашій практиці випадки, коли вакцинований хворий зізнавався, що він купив COVID-сертифікат?

Здебільшого таких випадків мало. У нашій практиці був лише один такий інцидент. У пацієнта був тяжкий стан. І хворий розповів, що він чи його родичі придбали цей COVID-сертифікат. А насправді він не отримував жодної вакцини проти коронавірусу. Проте читаючи ЗМІ, дійсно такі випадки в Україні, на жаль, трапляються. Такі люди не тільки небезпечні для себе чи своєї родини, а й для оточуючих. І в цьому не виграє ніхто. Коли ж люди потрапляють до лікарні в критичному стані, то лише тоді вони визнають свої помилки та неправильну позицію, але буває, що це вже пізно. А тому я закликають вакцинуватись та в жодному разі не купувати фальшивих сертифікатів.

Теперішній сплеск хворих можна назвати новою хвилею коронавірусу?

Так. Нова хвиля коронавірусної інфекції уже є. Це показують дані Центру громадського здоров’я та Львівського лабораторного центру, оскільки фіксується значна кількістю позитивних ПЛР-тестів. Доки вона тривати і як це буде – поки рано давати якісь прогнози.

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