"До 120 приходів за день": як живе Тягинка на Херсонщині, яка щодня потерпає від російських обстрілів (відео)

Росіяни перетворили життя українців на справжнє пекло. На півдні вони знищують цілі села, застосовуючи все озброєння, яке мають. В напрямку села Тягинка Бериславського району Херсонської області щодня летять майже всі снаряди ворога.

Журналістка ТСН Наталія Нагорна на власні очі побачила, що там відбувається.

Микола Яценко — військовий і начальник Тягинської сільської військової адміністрації. він працює на цій посаді з липня 2023 року. Чоловік каже, до страшної війни тут звикаєш.

“Живеться в умовах вже як зазвичай. Десь хтось помирає… Душа відчуває, що близька людина помирає. А якщо ти людину ту знав як знайомого, то тільки посумували, і далі люди живуть”, — розповів Микола Яценко.

Під обстрілами залишаються сотні людей

У Тягинці досі залишається близько 300 людей. Кожен день хтось виїжджає — по сім-вісім людей, каже начальник сільської військової адміністрації. Усе залежить від обстрілів.

“Люди не повертаються, бо багато житлового фонду зруйновано. До цього були такі дрібні обстріли — міномети, артилерія. А зараз щільно обстрілюють “Градами”. Бувало таке, що до 120 приходів за день по селу. І кожен день практично обстріли”, — каже Микола Яценко.

Тягинка / Скриншот із відео / Фото: ТСН.ua

Місцеві бояться виходити на вулицю

За його словами, місцеві мешканці звикли до війни і ця безпечність їх підвела. Раніше люди збирались в центрі Тягинки, продавали молочку та домашні продукти на ринку. Допоки одного разу не прилетів “Ланцет” — три людини загинуло.

“Багато є людей, які йдуть на допомогу людям. Є люди, які не зважають на безпеку, тягнуть за собою. Кажуть, ми не будем виїжджати, давайте нам вантажну машину, щоб ми вивезли речі”, — розповів Микола Яценко.

Гуманітарний штаб у селі росіяни постійно розбивають, його доводиться переміщувати. Микола Яценко каже, що локацію намагаються змінювати вже після першого прильоту поруч.

“Люди боялись, щоб “пункти незламності” під їхнім домом не розташовувалися. Тут доходило до того, що зателефонували на гарячу лінію, щоб не дозволяли розміщувати його”, — каже начальник військової адміністрації.

Росіяни не дають спокою навіть мертвим

За його словами, росіяни навіть не дають поховати людей — постійно обстрілюють кладовище. Воно вже горіло.

Тягинка / Скриншот із відео / Фото: ТСН.ua

“Це, напевно, остання жінка, яка загинула у нас від обстрілу “Градами”. Це свіжа могила людини, яка загинула перед цим. Це все осінь, пекельна осінь… Ви бачите кладовище, тут спокійно поховати людину не дають. Все кладовище обстрілюють”, — розповів Микола Яценко.

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