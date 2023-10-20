Людей не можливо дістати з-під завалів та знищена техніка окупантів: що відбувається в Авдіївці

Біля Авдіївки Донецької області запеклі бої тривають уже тиждень. Окупанти нищать місто ракетними ударами та обстрілюють з авіації. Попри це не всі цивільні хочуть виїжджати з цього пекла.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Росіяни на Авдіївському напрямку втратили понад 70 одиниць техніки, проте і далі атакують місто

На Авдіївському напрямку боєць спецпідрозділу "Омега" за один день знищив аж шість бронемашин російських окупантів.

Тут росіяни атакують одразу з кількох ділянок. Задіяли дві бригади, кажуть бійці. А це - сотні солдатів на десятках бронемашин. Наші воїни кажуть, що такі атаки бачили лише минулого року. За кілька днів боїв окупанти втратили понад 70 одиниць техніки.

Авдіївка Донецької області

Коксохімічний завод - основне підприємство Авдіївки. Його росіяни обстрілюють керованими авіабомбами, а саму Авдіївку - стирають з лиця землі.

Під завалами залишаються цивільні, яких не завжди можна витягнути

У місті залишаються цивільні, яких не завжди вдається врятувати через постійні обстріли. Під завалами у зруйнованих будинках можуть бути люди.

"Через обстріли сюди не може заїхати спецтехніка, аби витягнути їх з-під руїн тіла людей. Лише за останні дні поліцейські знають про чотирьох таких, що лишаються під завалами. Але заради живих і тих хто хоче виїхати з цього пекла сюди все ж таки заїжджає евакуаційна машина", - каже Юлія Кирієнко.

Як евакуйовують цивільних з Авдіївки

Поліцейський Геннадій разом з колегою Дмитром їдуть розбитими вулицями колись затишного рідного міста і шукають адреси, де можуть бути люди.

Місцеве подружжя повернулось додому місяць тому, щоб забрати речі, проте чоловік та жінка так і не змогли виїхати через наступ окупантів. З сусідньої вулиці також хоче виїхати ще одна жінка.

Поліцейські евакуйовують жителів Авдіївки

Останнім зголошується виїхати Сергій. Він на милицях після поранення. Днями в його будинок влучила російська ракета. В цей час час він був у своїй квартирі на третьому поверсі. Вижив дивом і сам, вибрався з-під завалів.

Авдіївка. / Фото: МВС

Поліцейські намагаються переконати інших цивільних виїхати у безпечніші місця, проте вони відмовляються через страх залишитись без підтримки. Таких тут, за даними поліції, залишається понад півтори тисячі.

Житель Авдіївки Сергій встиг забрати зі зруйнованого будинку телефон сусіда, який загинув

Все що зміг зробити Сергій - це забрати телефон сусіда. Його він віддає правоохоронцям. Ті наважуються його включити вже на виїзді з Авдіївки.

Тоді лунає дзвінок. Поліцейському нічого не лишається, як взяти слухавку і сповістити про загибель чоловіка. Він повідомляє про трагедію Каті - доньці жителя Авдіївки.

Поліцейський Геннадій намагається заспокоїти її і обіцяє поїхати в Авдіївське пекло знову, за речами батька.

Евакуйовані жителі Авдіївки радіють, що наступної ночі спатимуть у спокої. Люди кажуть, що попри таке, вірять в перемогу України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АВДІЇВКА після ТИЖНЯ запеклих боїв: під завалами люди, небо прошите обстрілами

Нагадаємо, росіяни нещадно штурмують Авдіївку і намагаються оточити місто. У саме пекло до бійців у Донецьку область поїхав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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