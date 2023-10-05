Обстріл цивільних людей на поминках: з'явилися нові подробиці трагедії в селі Гроза

Раніше село на Харківщині окупанти не обстрілювали так жодного разу.

У кафе-магазині в селі Гроза Харківської області, в яке влучила російська ракета, відбувалися поминки за загиблим українським воїном, якого перепоховали на малій батьківщині.

Про нові подробиці терористичного удару російської армії повідомив ТСН.ua керівник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Старіков.

"Загиблі – це люди, які були присутні на поминках. Поминали воїна, якого перепоховали. Спочатку він був похований на Дніпропетровщині, а потім – у нас", – розповів він.

За словами селищного голови, раніше цей населений пункт окупанти так не обстрілювали жодного разу.

Нагадаємо, після російського ракетного обстрілу по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині, відомо вже про 51 загиблого.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про терористичний удар окупантів по цивільному об'єкту.

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