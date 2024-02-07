Люди були у своїх квартирах: розповіді свідків з місця атаки у Києві

На момент прильоту люди були у своїх домівках. Журналістам вдалося поспілкуватися з кількома мешканцями.

Внаслідок ракетної атаки РФ по Києву загинуло вже четверо людей. В одному з районів столиці, де через уламки російських ракет постраждали люди, їхнє житло та транспорт, побувала кореспондентка ТСН Карина Вакарєва.

Вона розповіла деталі з місця ліквідації наслідків.

Заявка рятувальникам надійшла о 8 ранку. Уламки ворожої ракети прилетіли у багатоповерхівку. Епіцентр вибуху припав з 10 по 16 поверх. Тут одразу зайнялася пожежа. Чорний густий дим охопив кілька кварталів. На місці прильоту працює 20 одиниць техніки і кількадесят рятувальників.

На момент прильоту люди були у своїх домівках. Журналістам вдалося поспілкуватися з кількома мешканцями. Це переважно люди літнього віку. Кажуть, що в квартирах залишилося все їхнє життя, речі, документи, ключі від автівки. Самим спуститися було дуже важко. Кажуть, допомагали пожежники. А дехто в шоковому стані зі сльозами на очах досі чекає на звістку, чи жива його дружина.

Так, один чоловік розповів: “В хаті у нас все повиривало — вікна, двері. Дружину знесли… бо вона неходяча”.

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“Там залишилася жінка. Придавило її плитою. Верхні перегородки падали. Дочка почала нас витягувати. А тоді ми з дочкою витягли онука, вибралися на сходи”, — поділився один з мешканців.

На момент зйомки рятувальники опустили пожежну люльку і це означає, що вогонь загасили, а пошукові роботи досі тривають.

В ДСНС прокоментували: “На 10 годину рятувальниками було врятовано 60 осіб, 17 осіб звернулися за допомогою до медиків. Наразі триває ліквідація пожежі та пошук людей під завалами. Рятувальники проходять квартиру за квартирою, аби перевірити, чи є там люди”.

Нагадаємо, на Київщині уламки збитих російських ракет впали у восьми населених пунктах двох районів області. Є постраждалі, руйнування приватних, багатоквартирних будинків, пошкоджені авто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія запустила по Україні весь арсенал! У Києві вже троє жертв! Наживо з місця ліквідації наслідків

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