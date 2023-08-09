Люди горіли заживо: моторошні подробиці ракетного удару РФ по Покровську

Попри те, що будинок сильно поруйнований, багато хто з людей планує залишатися і жити тут.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області 9 осіб загинуло, понад 80 отримали поранення, серед потерпілих - двоє дітей. Російські окупанти вдарили ракетою двічі - дочекалися, поки на місце прибудуть рятувальники та поліція, і атакували повторно, по тому ж місцю.

Що відбувається на місці удару станом на ранок 9 серпня – у сюжеті ТСН.

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Через півтори доби на місці прильоту крани досі розбирають завали – піднімають плити, розгрібають биту цеглу.

Віктор Серомах, заступник начальника відділу зв’язків з громадськістю ГУ ДСНС України у Донецькій області, розповів, що після першого прильоту підрозділи ДСНС виїхали на місце атаки. Під час операції загинув рятувальник Омельченко, коли був прильот другої ракети. Вона влучила в готель. Він стояв зачиненим – клієнтів останнім часом не приймали.

Розбирати завали допомагали місцеві мешканці. За їхніми словами, люди, які у момент удару були всередині будинку, буквально горіли.

"На 4-му поверсі люди!! Людей рятувати треба! Чоловіки! Людей!! Люди горять!", - кричав один із мешканців будинку.

Вночі роботи з розбору завалів довелося призупинити – через високу вірогідність повторних ударів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 06:00 за 9 серпня 2023 року | Новини України

Попри те, що цей будинок сильно поруйнований, багато хто з людей планує залишатися і жити тут. Зараз цей двір просто завалений будівельним сміттям.

Мешканцю Покровська Андрію рознесло півхати, намагається хоч якось полагодити балкон і згадує загиблих сусідів.

Навколо місця трагедії гуляють діти, ходять люди.

Нагадаємо, Зеленський розповів про тяжкопоранену дитину, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області. Окупанти 7 серпня запустила дві ракети по цетру міста.

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