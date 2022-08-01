"Люди готуються до того, що ми будемо туди вертатись": розвідка - про ситуацію на окупованому півдні

В окупований Крим була направлена батальонно-тактична група десантників для подальшої переправлення на материкову частину України.

По це ТСН.ua розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Зараз йде перегрупування – вони направляють сили на ці два напрямки. Крім того, в Криму вони посилюють ППО. Як бачимо, активізувались партизани, активізувався рух супротиву окупантам. Люди готуються до того, що ми будемо туди вертатись", - повідомив нам Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, українські захисники знищують ворожі військові та логістичні центри, переправи на території окупованої Херсонської області.

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