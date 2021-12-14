"Люди казали, що ми смертники, а ми рятували Європу" - ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС

"Люди казали, що ми смертники, а ми рятували Європу" - ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС

Ліквідатори зізнаються, що в 1987 році не підозрювали про масштаби катастрофи.

В Україні 14 грудня вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме в цей день 35 років тому звершилось будівництво "Укриття" - саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

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Про це 14 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС пожежники, пілоти, лікарі, шахтарі, солдати. Загалом в Україні ліквідаторів було 600 тисяч людей, зараз залишилось лише 180 тисяч. З них 48 тисяч мають інвалідність.

Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС згадують, що тоді їм було складно усвідомити всі наслідки катастрофи. Олександр Логачов був дозиметристом, він встиг перевірити на радіацію 427 опромінених бойових машин. Чоловік додає, що зараз людям важко повірити в те, що вони тоді вижили.

Андрій Мізько та Ігор Письменний тепер вже полковники у відставці, а тоді були пілотами на вертольотах.

Чорнобиль: долі та спогади ліквідаторів аварії

"Ми з 200 метрів летіли на реактор. Дим тоді був такий, які після вогнища. Ми думали, що рятуємо тоді Чернігівську область, а виявилось, що - Європу", - кажуть ліквідатори.

Чоловіки згадують, що у рідному місті казали, що вони "смертники". Проте пілоти кажуть, що в ту мить вони не думали про смерть.

Укриття змогли збудувати за 206 днів і закінчили якраз цього дня, 35 років тому. Воно витримало до 2012 і тоді почали будувати новий саркофаг, який закриває станцію і досі.

Анатолій Найдюк - водій пожежної машини, яка перша виїхала до енергоблоку, що вибухнув. Він каже, що тоді був виклик на звичайну пожежу. Чорнобильська зона для нього назавжди залишається закинутим домом і спогадом про важкий робочий день

Чоловік до лікарні потрапив лише через дві доби після гасіння пожежі. Згодом він дізнався в Інституті раку, що майже всі хлопці з його відділення померли в перші три тижні після аварії.

"Лежить шматок графіту і світиться. Коля до нього підходить, я ж кричу, щоб він кинув це", - каже чоловік.

Ліквідатор згадує про друзів у своїй скромній квартирі на околиці Києва і соромиться зізнатися, що пенсії не вистачає на лікування

Зараз в Анатолія променева катаракта, він втрачає зір. Допомогти з операцією обіцяють громадські активісти.