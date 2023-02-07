Люди кличуть з-під уламків, але рятувати нікому: у Туреччині на кількість обвалів не вистачає рятувальників

Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії перевищило 5 тисяч, а поранених - перевищує 20 тисяч. Кількість загиблих може зрости в рази, коли розберуть завали - такий невтішний прогноз наводять у Всесвітній організації охорони здоров'я. Нині до країни прибувають підрозділи рятувальників з усього світу, йдеться в ТСН.

У південній турецькій провінції Хатай, неподалік кордону із Сирією, з-під уламків будинків досі лунають голоси живих. Ті, кому пощастило вижити, годинами чекають на рятувальників, бо самі не можуть розібрати завали, на місці багатоповерхівок нині місиво з уламків, під якими застрягли їхні близькі. “О Боже! Вони відкликаються! Тут нікого немає. Нікого! Що це за держава?! Ми чуємо їх! Вони кличуть на допомогу, просять врятувати їх. Як ми можемо їх врятувати? Ніхто не приїхав з цього ранку. У нас нікого немає, озирніться", - кажуть місцеві.

В сусідніх провінціях Кахраманмараш, епіцентр землетрусу. Тут врятовані провели ніч біля багаття, бо їхні домівки стихія знищила, а температура повітря впала до нуля градусів. “Ми ледве вирвалися з дому. У нас четверо дітей, ми вийшли з ними в останню мить. Наша ситуація тут дуже погана, ми чекаємо без води і їжі”, - кажуть вцілілі.

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Не їздити до постраждалих регіонів на своїх авто, аби доправити людям там їжу і теплі речі, таке прохання лунає од президента Червоного Півмісяця. Він пояснює, допомогу для жертв стихії краще звозити до спеціальних центрів, бо дороги після землетрусу розбиті і деякі машини вже провалилися.

Окрім руйнувань, на автошляхах заважають ще й сніг з ожеледицею. Подекуди у регіонах немає зв'язку та Інтернету. Розшукати за таких умов шістьох українців, які не виходили на зв'язок, разом з рятувальниками спромоглися українські дипломати. Загроз життю нашим співвітчизника, кажуть в МЗС, немає. Через зруйновані будинки українці переселилися до турецьких родичів. Кількість звернень на гарячу лінію щодо наших громадян, з якими не можуть зв'язатися, нині побільшала. Загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв’язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.

Цю низку землетрусів називають однією з найгірших протягом століття. Напередодні перша серія підземних поштовхів сколихнула південь Туреччини. Друга хвиля майже такої ж сили струсонула регіон пообіді. Очевидці викладають у Мережу жахливе відео, як складаються будинки. Ці поштовхи відчула сусідня Сирія, дісталися вони до самого Алеппо, а їхні наслідки відчули у багатьох сусідніх країнах аж до Грузії та Румунії й навіть в українській Одесі.

Цієї ночі до Туреччини почали прибувати перші міжнародні команди рятувальників - з Сербії, Німеччини, Румунії та Іспанії. Попри війну, Україна також запропонувала свою допомогу. Загалом, кажуть в Анкарі, підтримку пропонують півсотні країн світу. Наразі до постраждалих регіонів спрямували понад 24 тисячі рятувальників. Працювати їм доведеться в екстремальних умовах - роботі заважатимуть холоднеча, зливи та нові поштовхи - їх у країні зафіксували вже сьогодні.

Нагадаємо, що землетрус, що сколихнув Туреччину та Сирію, може статися і в Україні. Вчені Національної академії наук пояснюють, ми розташовані у тому ж сейсмічному поясі, що і ці країни. Щоправда, Туреччина і Сирія - по центру, а ми фактично - на його північному краї. Попри це, Україна знаходиться у зоні Вранча, яка постійно генерує землетруси. Якщо стихія добереться до України, то найбільше підземні поштовхи відчують на Одещині, там землетрус може сягнути 8-ми і навіть 9-ти балів за десятибальною шкалою.

Втім, подібних, на відміну від регіону, де землетрус стався напередодні, у нас не було і спрогнозувати, коли він може статися, сейсмологи кажуть, неможливо. “Є багато об'єктивних причин, які не дозволяють вирахувати час землетрусу. Наприклад, треба знати що відбувається в зоні Вранча на глибині 180 км, найглибша свердловина 11 км. Зона Бранча - це одна з трьох зон на нашій планеті, яка весь час генерує землетруси. На превеликий жаль, вона розташована недалеко від кордону України. Саме через неї південний захід Одеської області - є небезпечним”, - кажуть науковці.

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