Люди кричали та плакали: медик розповів, як окупанти у Херсоні перед Новим роком жорстоко вбили дитину

Напередодні окупанти обстріляли Херсон: 14 поранених херсонців, серед них - важкопоранена дитина 9 років, хлопчика довелося евакуйовувати до Миколаєва. А його 11-річний друг загинув просто на місці. Медикам швидкої доводиться їздити на виклики в найгарячіші райони навіть у святкову ніч.

Знімальна група кореспондентки ТСН Наталії Нагорної Новий рік зустрічала разом з тими, хто перші приїжджають рятувати поранених - екіпажами невідкладної допомоги.

Росіяни у Херсоні вбили дитину перед Новим роком

Фельдшер Роман Ярмолович у новорічну ніч чергував у Херсоні. Він каже, що місто страждає від постійних обстрілів. Їздити медикам потрібно у дуже небезпечні районі.

Медик збирається на виклик

Водій швидкої Степан Макарович розповідає, що вони повернулись із виклику на Острів. Це на березі Дніпра, а тому там вкрай небезпечно.

Ще одна команда повертається через понад 5 годин після виїзду - їхньому 9-річному пацієнту в голову залетів осколок, вони не ризикнули лишати поранену дитину в Херсоні

"Хлопчика довелось евакуювати. У Миколаєві є нейрохірурги. Хлопчик без свідомості, стан погіршився", - каже фельдшер Віталій Токарев.

Фельдшер Віталій розказує - хлопчиків на місці прильоту було двоє. 11-річний загинув ще до приїзду медиків

"Хлопчик, на жаль, загинув, я так розумію там підсобне приміщення. От і вони були вдвох, один лежав на другому. Від початку війни адаптувалися, але дитячі поранення, пошкодження великі - це тяжко переноситься. Діти це завжди боляче і всім, хто там присутній був. Дуже люди кричали, плакали, на місці події було жахливе видовище", - каже медик.

Віталій Токарев.

Новий рік у Херсоні зустрічали під звуки вибухів

Медики швидкої попереджають - у разі обстрілу поруч бажано хоча б вийти в коридор. Також медик згадує про свого загиблого колегу, фото якого є у лікарні.

"Макс Дорошенко - це мій напарник, працювали на одній машині. Частково був у перші дні з нами, потім через Снігурівку виїхав на вільну Україну і вступив до лав. Був у прикордонниках", - розповів фельдшер.

Загиблий медик, який захищав Україну

Близько 11 вечора медики накрили святковий стіл. Тут домашні салати та холодець. Проте вже згодом у місті чути вибухи.

Вночі два екіпажі тричі виїжджали на виклики в найнебезпечніший район Херсона - у когось боліло серце, у когось набряк легенів. Але поранених немає.

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та показали головну ялинку України.

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