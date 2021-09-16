Люди не розуміли, що відбувається: чоловік, який рятував туристів у Карпатах, розповів подробиці смертельного вибуху

Люди не розуміли, що відбувається: чоловік, який рятував туристів у Карпатах, розповів подробиці смертельного вибуху

На гору Кукул продовжують йти туристи.

Вибух у Карпатах. Журналісти ТСН знайшли одного з тих, хто першим кинувся на допомогу постраждалим туристам. Адже дістатися полонини у передгір'ї навіть на позашляховику складно і звісно, туди не могли доїхати швидкі.

Про це 16 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Спілкувалася з рятівником кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук.

"Ми наразі у Ворохті. Це один з найближчих до місця трагедії населених пунктів. Приїхали ми сюди, бо зв'язку в горах практично немає. Ми сьогодні спілкувалися з людьми, що брали участь у рятувальній операції. На жаль, родичі тих, хто постраждав та й самі постраждалі - у стані шоку, тому події вчорашньої ночі не коментують", - каже Вікторія Танасійчук.

Новини України: вибух у Карпатах – чоловік, який першим кинувся на допомогу, розповів про інцидент

Журналісти ТСН намагалися потрапити на місце, де все сталося.

"Нам зголосився допомогти пан Андрій. Саме він вчора все ж таки зміг дістатися на полонину на своєму позашляховику і одним із перших надати допомогу постраждалим. Але сьогодні доїхати туди ми не змогли - дорога настільки погана і небезпечна, що ми ледь не застрягли у метровій ямі. І ось, що розказує пан Андрій", - каже Вікторія Танасійчук.

"Всі були у шоковому стані, погано розуміли, що відбувається. Дорога на Кукул надскладна. Вивіз одну фельдшерку, обладнання медичне, з місця події я звозив двох малих дітей 2 і 5 років. І двох старших парубків. Один і з них був контужений", - каже рятівник Андрій Мотрук.

Гора Кукул – дуже цікавить туристів. Бо з її полонин відкриваються захоплюючі краєвиди на "двотисячники" – Говерлу та Петрос. Але хоч гірський маршрут красивий, втім небезпечний. На гірських хребтах досі залишилось багато боєприпасів часів Першої та Другої світових воєн. Місцеві й самі тут знаходять боєприпаси.

І дивно, хоч всі знають про цю смертельну лотерею, все одно на Кукул продовжують йти туристи.

"Похід був запланований давно. У неправильному місці розвели вогонь, так сталися обставини. У мене з собою газ, багаття не планую розводити", - каже турист Олександр Удовиченко.

Хоч маршрут і ризикований, для когось навіть смертельний, проте наших туристів це не зупиняє.

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