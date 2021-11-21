"Люди не виїжджали роками": як волонтери намагаються врятувати унікальну Гайворонську вузькоколійку

Кілька років тому через пандемію та збитковість рух тут припинився. Колія заросла і її почали розбирати вандали.

Волонтери намагаються врятувати унікальну Гайворонську вузькоколійку, яка колись була найдовшою в Європі, а зараз з'єднує Кіровоградську та Вінницьку області.

Вузька колія залишається єдиним доступним засобом пересування для жителів десятка сіл та хуторів, однак через пандемію COVID-19 і збитковість два роки не використовувалася і мало не зникла, йдеться 20 листопада в сюжеті ТСН 19:30.

70-річний паротяг, який в народі називають "зозулею", раніше щодня возив пасажирів та вантажі. Нині ж тут лише зрідка їздять туристичні групи.

Мандрівники вказують, що катаються лише для того, щоб вузькоколійка не пішла на брухт.

"Це не просто розвага, а одночасно підтримка тих старих залізниць, які в нас вже майже розібрані. Їх там одиниці лишилися, - каже турист Ярослав Козак. - Зібралися два вагони туристів з України, які без спонсорських коштів за власні кошти змогли взяти в оренду цей паровоз".

Колись ця залізниця мала 1,6 тис. кілометрів колії і з'єднувала сім областей. Нині залишилося 130 кілометрів між Кіровоградщиною і Вінничиною. Кілька років тому через пандемію та збитковість рух тут припинився. Колія заросла і її почали розбирати вандали. Залізничні ентузіасти кинулися на порятунок і кілька тижнів тому рух поновився.

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"Вдалося запустити вузькоколійку знову, бо вона два роки не працювала. Зараз головне завдання - щоб її знову не закрили, тому що кажуть, що вона збиткова. Тому потрібно її популяризувати. Показувати, що туристам і українцям в цілому вона цікава", - зауважує активіст Олег Заблудовський.

Однак для жителів десятка сіл та хуторів на межі двох областей - це не розвага, а справжня дорога життя.

"Населені пункти, які розташовані по шляху прямування за сполученнюм Гайворон - Рудниця і у зворотному напрямку автомобільного сполучення не мають, його не було там. Люди не виїжджали можна сказати роками", - розповідає пенсіонер-залізничник Сергій Рудич.

Тепер є два щоденні рейси. Щоправда вагони тягне не раритетна "зозуля", а трохи молодший звичайний тепловоз. Коштує проїзд недорого: до Рудиниці 32 гривні, а до Бершаді - 15,9 гривні.

Втім більшість пасажирів - пільговики і нічого не платять. Про збереження вузькоколійки за цих умов з "Укрзалізницею" домовляється місцева влада.

Що чиновникам вдасться порозумітися і врятувати вузькоколійку від знищення дуже сподіваються пасажири - і місцеві і туристи.

Волонтери намагаються врятувати єдину в Україні вузькоколійку

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