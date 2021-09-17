"Люди обгоріли, дружина закривавлена": турист, який став свідком моторошного вибуху в Карпатах, розповів подробиці

"Люди обгоріли, дружина закривавлена": турист, який став свідком моторошного вибуху в Карпатах, розповів подробиці

Лише за годину до потерпілих по надскладній дорозі прийшла перша допомога.

Одна потерпіла - досі в реанімації, ще трьох - перевели до опікового відділення. Туристки, які постраждали внаслідок вибуху в Карпатах, залишаються в лікарні. Усе сталося напередодні - група мандрівників запалила багаття, але раптом стався вибух. Двоє загинули, чотирьох шпиталізували.

Про це 17 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Тільки сьогодні Орест Малиш погоджується на інтерв'ю. Трохи оговтався від пережитого на полонині гори Кукул. В ексклюзивному інтерв'ю ТСН турист розповідає, як усе було. У самого немає ані подряпини, бо, коли вибухнуло, ходив по хмиз.

"Був один вибух. Я підбіг до місця. То був жах! Я бачу людей, які обгоріли. Моя дружина закривавлена. Одна в контузії - я психолог, знаю цей стан", - каже учасник групи, чоловік потерпілої туристки Орест Малиш.

Мандрівники почали обривати телефони швидкої та рятувальників. Хвилини тягнулися, наче вічність. Лише за годину по надскладній дорозі прийшла перша допомога

"Майже годину ми переговорювалися з різними швидкими. Я казав: люди, подивіться в Інтернеті, я вам сказав маршрут, який знають всі. Тільки через годину з'явився якийсь чоловік на квадроциклі", - каже учасник групи, чоловік потерпілої туристки Орест Малиш.

Це були жителі довколишніх сіл, які на своїх всюдиходах та квадроциклах кинулися на допомогу. Найперше привезли марлю та бинти, аби потерпілі туристи себе перев'язали. Доправити на полонину медиків вдалося лише за 2 години.

Новини України: туристки, які постраждали внаслідок вибуху в Карпатах, досі залишаються в лікарні

"У мене немає претензій до швидкої допомоги, бо йти у гору 2 години важко. Велика вдячність місцевим жителям, особливо рятівникам. І молоді хлопці несли мою дружину на руках. Я б не знаю, що з нею було, якби не хлопці", - каже учасник групи, чоловік потерпілої туристки Орест Малиш.

Його Марині 35 років. Саме їхні двоє дітей спали в наметі під час розриву. Вони не постраждали. А от Марина - найтяжча. Унаслідок поранення втратила багато крові. Лікарям не вдалося врятувати жінці одне око. Також сильно пошкоджена рука. Після майже 6-годинної операції, кажуть медики, стан жінки вдалося стабілізувати, але він досі залишається тяжким. Та головне - вона жива.

"Стан її кращий, вона відповідає на питання. Але загроза життю зберігається все одно", - каже завідувачка невідкладної допомоги обласної клінічної лікарні Іванна Васкул.

Це був звичайний для цієї компанії мандрівників маршрут по Карпатах. Їх було 12. Зупинилися на полонині.

"Ми пішли в місце, яке ми дуже добре знали, ми туди 6 раз ходили, бо гарні краєвиди. Ми не вживаємо наркотиків, алкоголю. Тому я точно знав, що ніхто нічого з собою не приніс", - каже учасник групи, чоловік потерпілої туристки Орест Малиш.

Розпалили багаття, а згодом - пролунав вибух. 2 чоловіків загинули на місці - вони сиділи найближче до вогню. Чотири жінки зазнали травм. Найімовірніша причина вибуху - старий снаряд, певне, ще з часів Першої світової, згодом скажуть вибухотехніки.

"Це був страшенний вибух. В житті такого не чув. Найстрашніше, що можна уявити: ми всі 10 сидимо з дітьми на колінах. І був момент, що ми так сиділи. Я не знаю, якби тоді вибухнуло, ми б там всі кров'ю облилися і був би кінець", - каже учасник групи, чоловік потерпілої туристки Орест Малиш.

Без ушкоджень після вибуху лише ті, хто пішов шукати хмиз, і двоє маленьких дітей. Стан трьох жінок, що також перебували неподалік ватри, вже кращий. Хоча вони досі в лікарні з численними опіками та колото-різаними ранами. Але головне, кажуть лікарі, їх вдалося вивести зі стану травматичного шоку. Небайдужі вже почали переказувати кошти на лікування потерпілих.

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