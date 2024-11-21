"Люди охр**іли, а я хочу помирати?": Аліна Михайлова заявила, що зараз "ще гірше, ніж в 2022"

Начмед 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади, дівчина загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліна Михайлова обурилась ставленням цивільних українців до воїнів та війни.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.

Аліна Михайлова наголосила, що на її думку, в Україні зараз стало ще гірше, ніж 2022 року.

"Тобто все стало набагато гірше, в тому плані, що чомусь хтось собі вирішив: ми відділяємо війну чомусь зараз від цивільного життя. Питання є, що це відділилось настільки, що люди вже просто охр**іли і думають, що хтось, от ви там вмираєте, а я що хочу там вмирати? Ми тут не хочемо вмирати, а ми що хочемо? Тобто мені, що в кайф сидіти по підвалах, псувати собі здоров'я, ризикувати життям, своїми людьми?", - наголосила Аліна Михайлова.

Вона зазначила, що деякі військові уже соромляться зізнаватись у тому, що вони захищають Україну.

"І це настільки стало нормою. Тобто для людей у 2022 році було навіть трошки соромно, що ти якось можеш бути непричетний до війська. Я от лежала в лікарні, військові приїжджають, кажуть, нам навіть іноді соромно говорити, що ми військові, тому що ми боїмося ось цих от злих поглядів, якихось там коментарів. Ми вертаємося знову в часи АТО, тільки набагато гірше, тому що зараз вже не АТО", - наголосила парамедикиня.

Повну версію інтерв'ю з Аліною Михайловою дивіться за посиланням.

Нагадаємо, ЗСУ відпрацювали по окупанту, який показав середній палець дронам.

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