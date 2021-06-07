"Люди порушують правила частіше, ніж дельфіни": в одеському дельфінарії посилять охорону під час виступів

Інцидент міг закінчитися трагічно, бо тварини у неволі можуть поводитись неадекватно, кажуть зоозахисники.

В Одесі дельфін вкусив 6-річного хлопчика, якого матір підвела до басейну, щоби познімати на відео. Коли дитина опустила руки до води, ссавець схопив хлопчика за долоню. У розважальному закладі заявили, що жінка порушила правила безпеки, попри всі попередження. Натомість погодилися, що частина провини лежить і на їхній охороні.

Про це 7 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Хотіла зафільмувати радість сина, натомість отримала травмовану дитину. Хлопцю пощастило, що дельфін майже одразу відпустив його долоньку, але гострі зуби встигли лишити подряпини. Першу допомогу надали дитині у місцевому медпункті



"Довкола набряк, рани не було помітно. Ми дезінфікували руку перекисом, хлоргіксидином. Також у нас в наявності є пластир, яким ми покрили рану", - каже лікар Олексій Жура.



Вже згодом мати хлопчика обурилася у соцмережах: "Усі стояли поруч, дельфіни до кожного підпливали, але мого схопили за руку. Таблички висять тільки про те, щоб у воду чогось не кидали, про руки нічого".



В дельфінарії визнають свою провину. Кажуть, охоронець дійсно проґавив момент, коли родина підійшла впритул до басейну.



"Тут щось упущено. Можливо він відволікся на інших відвідувачів", - каже старша тренерка Олена Колмогорова.



Проте наполягають, що оголошення про те, що підходити до басейну небезпечно лунають кілька разів за виступ. Все тому, що інакше ссавці думають, що зараз їх будуть пригощати рибою, пояснює тренер дельфінарію.

Новини України: в Одесі дельфін вкусив 6-річного хлопчика – чому не можна підходити до цих тварин

"Рука над басейном - це рука, яка зараз дає щось смачне", - каже старша тренерка Олена Колмогорова.



Інцидент міг закінчитися трагічно, бо тварини у неволі можуть поводитись неадекватно, кажуть зоозахисники. Вони вже кілька років наполягають на закритті дельфінарію, через те, що він порушує міжнародну конвенцію, яка забороняє використання дельфінів в комерційних цілях.



"Якщо тварина потрапляє в умови, які не є її природніми, вона поводиться непередбачувано. Всі методи дресирування базуються над знущаннями. Наприклад, дельфінів перед виставами не годують і голодна тварина стрибає за тою рибою", - каже голова Громадської ради зоозахисників Одеси Світлана Борсукова.



Проте в дельфінарії кажуть, що за останні 16 років це - перший випадок, коли їх підопічний завдав комусь шкоди. А от люди порушують правила значно частіше, тому тепер у закладі думають над посиленням охорони під час виступів.

Нагадаємо, у неділю, 6 червня, дельфін схопив за руку хлопчика, внаслідок чого дитину відвезли до лікарні, де наклали шви. Мати хлопчика обурилась у соцмережах, що працівники закладу не попросили вибачення за випадок і зазначили, що у цьому винні самі батьки, які не догледіли дитину

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