Люди приходять допомагати розбирати завали: що відбувається на місці ракетного удару в Дніпрі (фото, відео)

У Дніпрі через ракетний удар Росії відомо про 12 поранених, серед яких: 7-місячне немовля і вагітна жінка. Ще одна людина загинула. Наразі рятувальники розбирають завали.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

"Ми продовжуємо працювати на місці ракетного удару у Дніпрі. Стався він сьогодні о 18:30. Ракета влучила у дев’ятиповерхівку зруйнувавши одразу п’ять поверхи і була загроза обвалу конструкцій. Приблизно за півтори години після ракетного удару стався обвал ще кількох поверхів", - пояснила Анастасія Невірна.

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото: Facebook/ ДСНС України

Рятувальники попереджали про цю небезпеку, просили усіх відійти на безпечну відстань. Тож коли конструкції впали, людей поруч не було. Після цього спалахнула пожежа її вже локалізувати. Пошуково рятувальна операція ще триває

"У нас тут місце, важко розвернути всю техніку", - пояснював в.о керівника обласного управління ДСНС Дніпропетровщини Анатолій Сугак.

У зруйнованому під’їзді проживали 97 людей. Одна людина загинула, одного чоловіка змогли врятувати з під завалів. Ще дванадцять поранені, шестеро з них у лікарні. Серед них вагітна жінка. Постраждало також семимісячне немовля, у дитини отруєння чадними газами.

Розбір завалів у Дніпрі

Подружжя врятувало диво. Вони поїхали в магазин по сукню. І власне - сукня, це все, що у них залишилося. Їхня квартира була на верхньому поверсі.

"Це наша квартира, в неї схоже втрапило і у нас квартири більше немає. Все більше нічого немає, можемо в батьків переночувати або в друзів, друзі пропонують притулок, всі дзвонять", - кажуть вони.

Чимало людей прийшли на місце ракетного удару, аби допомогти і постраждалим і ДСНСівцям, це вже така традиційна для Дніпра річ. Допомагати на місці трагедії:

"Ми приїхали з друзями допомогти розгрібати завали, це по-перше, купили води для рятувальників. Турнікет був на робочому місці. Це нормальна громадянська позиція".

"Почули вибух дуже сильний і зразу на автівці виїхали сюди, припаркувались і побігли сюди. Побачили багато диму, скупчення людей. Хотіли допомогти, але тут уже були спецслужби, які займались порятунком людей".

Жителі Дніпра, які приїхали допомогти розібрати завали

Рятувальна операція нам місці ракетного удару по багатоповерхівці триває. На зв'язок поки не виходить один чоловік 1946 року народження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по Дніпру! Російська ракета поранила немовля, вагітну та вбила людину!

Ракетний удар по Дніпру: що відомо

28 серпня російська терористична армія завдала цинічний ракетний удар по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі.

Там було повністю зруйновано одну з квартир в багатоповерхівці. На щастя, мешканців цієї квартири на той час вдома не було – подружжя поїхало до торговельного центру, щоб придбати сукню для жінки.

Поки відомо, що рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу.

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