Люди розбирають руїни і вірять у краще: понівечені окупантами села на Київщині починають оживати

Люди розбирають руїни і вірять у краще: понівечені окупантами села на Київщині починають оживати

Загарбники зруйнували будівлі у селах.

Понівечені російськими окупантами села на Київщині місцеві починають приводити до ладу. Помалу розбирають руїни, які залишили по собі окупанти. Там, де будівлі встояли, їх намагаються ремонтувати, замість вибитих шибок - вікна забивають фанерою. На вулицях населених пунктів - десятки одиниць техніки ворога і безіменні могили із загиблими цивільними.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Село Дмитрівка. 30 березня цими вулицями окупанти хотіли пройти маршем на бронетехніці. Та наші бійці забезпечили ворогу швидкий фальстарт.

Все те настріляне залізяччя нині стоїть металобрухтом обабіч дороги. Хлопці грамотно вибрали місце для засідки, впродовж бою окупанти навіть не розуміли, хто і звідки їх знищує. Навколо згорілої техніки - наслідки хаотичного вогню. Десятки пошкоджених будинків. Хлопці пані Людмили розбирають завалений дах будинку. Добротна сільська хата перетворилась на руїну.

“У мене оце душа болить, що це моя сестра строїла, а орки з такою ненавистю оце все знищили”, - каже жінка.

На в’їзді в село Бузове - іще один моторошний слід війни. Чоловіка поховали під обстрілами просто під парканом кілька тижнів. І от зараз тіло ексгумували.

У селі росіяни завзято вистрілювали свій боєкомплект по сільській школі. Крили і мінами, і реактивними ракетами. Хвостовик від однієї з них досі на шкільному подвір’ї. А за кілька метрів від нього вчителі зносять сміття з понівеченої будівлі.

Це не випадкові прильоти, нелюди знали куди били. І робили це прицільно.

Після обстрілів - в школі пошкоджений дах, жодної вцілілої шибки, в класах - гармидер. Працівники намагаються зробити ремонт. Вікна, з яких на вітрі видуваються фіранки, нині зашивають фанерою. Якимось дивом ледь не єдина кімната, яка не постраждала - кухня. Тут сьогодні смажать картоплю.

Шкільна медсестра теж тимчасово перепрофілювалась на кухаря. Це вже вдруге її намагаються "асвабадіть" росіяни.

“2014 року з Луганська приїхала, думала далеко втекла, а здається - недалеко, прийшли через 7 років. До сих пір трусяться руки, не віриться до сих пір, шо таке трапилось, двічі уже пережила, ну нічого вижила. Слава Україні!” - зазначила жінка.

За відновленням понівеченої школи пильним поглядом спостерігає Тарас Григорович. Будівлю обов’язково відбудують і тут, як і раніше дітлахи вчитимуть слова пророка “і на оновленій землі врага не буде супостата”.

“Ми - переможці, на згорілому плачемо, над тілами ховаємо, плачемо, ну ми переможці і ми обов’язково переможемо, ми нашу вільну Україну, земельку нікому не віддамо”, - сказав чоловік.

У прилеглих до Макарова селищах близько тисячі будинків вщент зруйновано

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