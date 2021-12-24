Люди стоять по 14 годин: на українсько-польському кордоні утворилися великі черги

Прикордонники очікують, що від неділі черги зменшаться.

На польсько-українському кордоні до України масово повертаються заробітчани. Через черги на пунктах пропуску люди змушені стояти по пів доби.

Про це 24 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Перед святами українці повертаються додому з Європи. Через це на пунктах пропуску утворилися черги із сотень автомобілів. Люди змушені по пів доби стояти, поки їх пропустять. Найбільші черги на пункті пропуску "Корчова-Краковець", тут є пів тисячі автомобілів. Щоб швидше пропускати людей, українські й польські прикордонники вивели на зміни більше працівників і відкрили додаткові смуги руху, але це мало допомагає, бо наплив людей дуже великий.

На польсько-українському кордоні вишикувалися черги через повернення українських заробітчан | Новини світу

"На підкарпатському кордоні з Україною справді зараз непроста ситуація на в’їзд до України. За попередню добу ми відправили понад 30 тисяч подорожувальників. Тільки по одному пункту пропуску у Медиці за попередню добу відправили понад 13 тисяч осіб", - каже речниця Бещанського відділу прикордонної служби Польщі Ельжбета Пікор.

Люди розповідають, що стояти в чергах холодно, і для того, щоб зігрітися, спалюють літри пального. Черги й до вбиральні, ійдо крамниці, щоб купити їжу і воду. Після обіду магазини взагалі закрили, бо у поляків сьогодні Святвечір. Натомість вздовж черги їздить таке собі мобільне кафе: з гарячими напоями і ковбасками. Але людей це не надто втішає.

"Треба щось з тим робити, дуже довго стоїмо. Я не знаю, як це вирішити. Самі бачите - нема ні туалетів, нічого нема, поставили там ті смітники, але вони вже переповнені", - каже чоловік, який намагається потрапити додому.

Найбільший наплив заробітчан очікують ще сьогодні й завтра, тож напруга на кордоні не спадатиме. А від неділі, очікують прикордонники, черги зменшаться.

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