"Люди телефонують і просять їх врятувати": нові подробиці ракетного удару по Одесі (фото, відео)

Росіяни вдарили ракетою по середмістю Одеси: відомо про 8 потерпілих, поруйновані житлові будинки. Попередньо ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це з місця події розповів кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Ворог вдарив балістикою по житловому кварталу. Вже відомо, що поранення отримали 8 людей, одна людина у дуже важкому стані. Потерпілі у лікарні.

Росіяни вдарили по житловій забудові, де розташовані аптеки, стоматологічні клініки, фінансова установа.

Ворожій ракеті передувала серія вибухів. Адже повітряна тривога пролунала ще о 9:30 – у морі на відстані 40 кілометрів від берега помітили одразу два ворожі розвідувальні дрони. Коли вони підійшли до суходолу, по одному з них відпрацювала протиповітряна оборона. А вже за кілька хвилин військові повідомили аби одесити залишалися в укриттях через загрозу балістики. Знову пролунав потужний вибух і над містом здійнявся стовп диму.

Обстріл Одеси. Фото: Одеська ОВА

У військовій адміністрації кажуть, що це залякування, бо окупанти прицільно вдарили по житловому районі, де немає військових.

Зараз на місці працюють рятувальники, розбирають зруйновані будинки, шукають потерпілих.

"Кажуть, що до них телефонують люди, вони заблоковані у власних квартирах", - зазначає кореспондент ТСН.

Поруч розташований ліцей, діти були в укриттях.

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