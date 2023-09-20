"Люди теж гинуть": воїни з передової звернулися до цивільних і розповіли про важкі бої

Військові з передової кажуть, що цивільні не повинні думати, що за них хтось все зробить.

У Луганській області в Серебрянському лісництві тривають важкі бої. Тут українські захисники протистоять ворогу вже тривалий час. Вони кажуть, що українці повинні розуміти, що до армії доведеться йти всім і перестати жити так, ніби війна "десь далеко".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Воювати у лісі складно - кажуть бійці

Ліс весь задимлений від пожеж, які тривають постійно. Тут немає заторів та й дорогою це назвати складно - це скоріш напрямок. У Сереблянському лісництві є і ЗСУ, і російські окупанти. Тут можна дуже зблизька побачити ворога.

Хоча боєприпаси їдуть до нас з усього світу, але тут добре видно - як складно, коли різні типи озброєння підгадують під різні снаряди, так складніше влучити. Українські захисники тут змушені економити боєприпаси, оскільки їх не так вже і багато.

Як ЗСУ воюють у лісі

ТСН побувала в гостях у 67 бригади Добровольчого українського корпусу - її від самого початку формували з лише добровольців. І так сталося, що саме сюди прийшли молоді і завзяті, кого військкомати ще на початку намагалися не брати на війну.

Військові посеред хвойного лісу намагаються знайти переваги - тут можна добре маскуватись та приховати техніку, що у полі неможливо. Проте є і складнощі.

"Навіть зорієнтувати міномет на місцевості в ціль, місцевість лісова дуже важка, місто посадки, то було б простіше, а у лісі дуже тяжко", - каже військовий "Швед".

"Швед" після поранення, 4 місяці провів по шпиталях. Він повернувся, бо є за що мститися - за окупований дім, за свої рани, за вбитих побратимів та загиблого брата, якого звали Женя.

Військовий "Швед" / Фото: ТСН

Поки війна на цьому напрямку під Кремінною трохи стихла - не припинилася, а саме трохи стихла, бійці готуються відбивати територію. Цього не можна навчитися на полігоні, потрібно відпрацьовувати штурми саме тут. Кожну атаку супроводжує коптер, у лісі навіть це складніше

"Через крони дерев поганий зв'язок між коптером та пультом, радіостанції бувають проблеми, а особливо, коли глушить РЕБ", - каже головний сержант 1 стрілецького батальйону 67 ОМБР ДУК Даня.

Боєць Михайло пояснює - ворог окопується значно глибше, аніж в учбових окопах.

Люди не розуміють, що їм доведеться вступити до армії - військовий

20-річний Ярослав з Кропивницького розповідає, що його не взяли ні у ЗСУ, ні у ТРО, а тому він вступив у ряди ДУК. Він має вищу освіту і мав стати вчителем праці, але тут вища освіта дозволила стати офіцером і відчути, наскільки це складно воювати.

20-річний Ярослав з Кропивницького / Фото: ТСН

"Брак боєкомплекту і люди теж, на жаль гинуть. Деякі люди не розуміють, що їм доведеться вступити в ряди армії", - каже Ярослав.

Ярослав зізнається, війна виявилась не такою, як в кіно - без романтики. Грицю теж 20, навчання в університеті призупинив, щоб захищати Україну.

"Я - фізик-ядерник", - каже військовий 2 стрілецького батальйону 67 ОМБР ДУК Гриць.

Що кажуть воїни про війну і цивільних

Українські захисники, які воюють у лісі, кажуть, що триматимуть фронт, але вони хочуть, щоб мирні території припинили сприймати війну, як щось далеке.

"Немає війни з тієї сторони. От і вся проблема. Коли населення розуміє, що за них усе зроблять ЗСУ, то все так і відбуватиметься", - каже командир 1 стрілецького батальйону 67 ОМБР ДУК "Кулібін".

Командир 1 стрілецького батальйону 67 ОМБР ДУК "Кулібін" / Фото: ТСН

Нагадаємо, ЗСУ показали унікальну українську зброю, яка до смерті лякає ворога.

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