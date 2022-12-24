Люди в авто заживо згоріли: все, що відомо про обстріл Херсона росіянами у переддень Різдва (моторошні фото, відео)

Коли у світі готуються до Різдва, російські терористи масовано обстріляли центр Херсона. За останніми даними, щонайменше 7 людей загинуло, 58 – поранені, з них 18 – у тяжкому стані. Ворожий обстріл не припиняється.

ТСН.ua зібрав усі подробиці терористичної атаки росіян по Херсону та реакцію світу.

Кривавий обстріл росіян: деталі

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, приблизно о 11:00 російська війська обстріляли центр Херсона, 6 легкових машин зайнялися. Внаслідок чого є жертви та багато постраждалих. Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. Голова ОВА Ярослав Янушевич наголосив, що це був "цілеспромований удар" росіян. У мерії Херсона додали, що обстріл, попередньо, вівся з "Градів".

"Сьогодні 24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового варварського обстрілу рф із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 6 легкових автомобілів. Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється", - повідомили у ДСНС.

За інформацією місцевих ЗМІ, станом на 15:20 ворожий обстріл триває. Закликаємо бути обережними та пройти в укриття. Станом на 13:30 російський обстріл забрав життя 7 людей, 58 херсонців отримали поранення, з них 18 – у важкому стані. Зараз лікарі борються за життя постраждалих, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Зеленський - про російські удари по Херсону

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Херсона та опублікував жахливі кадри із місця трагедії. Глава держави наголосив, що про російських терористів має знати увесь світ та бачити, "проти якого абсолютного зла ми воюємо".

"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - написав президент.

США засудили ворожу атаку РФ

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала обстріл по мирному населенню Херсона "жорстокою атакою РФ" та засудила дії окупаційних військ.

"Сьогодні – знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон. Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", – написала вона у Twitter.

Сьогодні знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон. Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 24, 2022

Реакція МЗС України на масований обстріл Росії

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відрегагував на жахливий злочин окупантів, які у переддень великого свята масовано обстріляли Херсон. Дипломат закликав західних партнерів до активної та тривалої підтримки держави задля перемоги.

"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом", – йдеться в заяві.

Christmas Eve. Russian terror strike on Kherson leads to multiple civilian casualties. While families in Europe, North America, and beyond prepare festive dinners, spare a thought for Ukraine which is fighting evil right now. We need your active and lasting support to prevail. pic.twitter.com/xa7dr0SX1o — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 24, 2022

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