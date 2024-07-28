“Люди в мирних містах втомилися пити каву!”: військовий пояснив, як працює російська ІПСО в Україні

Російська спеціальна інформаційно-психологічна операція (ІПСО) в Україні сьогодні спрямована на деструктив і розлад у суспільстві.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів ексофіцер штабу штурмового батальйону бригади “Червона Калина” Микола Олійник.

“Люди в мирних містах втомилися пити каву якось не так — під тривогу і так далі. І на що зараз направлено ІПСО Росії, як я бачу, це якраз на деструктив, на розлад у суспільстві. Військові, які ще були героями, про яких співали пісні рік тому, зараз вже стають якимись інакомислячими людьми, фанатами і відірваними від життя, яким тільки війну подавай — це в очах цивільного населення. Звичайно, що це не про всіх, це пропаганда, але це проходить і ділить суспільство всередині”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАМ НЕ ТРЕБА ПЕРЕМАГАТИ на полі бою! Треба мати “КОЗИРІ В РУКАВІ” НА ПЕРЕГОВОРАХ! Ексофіцер Олійник

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