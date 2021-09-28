Люди виповзали з-під купи металу і бачили мертвими рідних: подробиці аварії маршрутки у Миколаївській області

Люди виповзали з-під купи металу і бачили мертвими рідних: подробиці аварії маршрутки у Миколаївській області

Поліція розглядає дві версії події і шукає свідків.

Мікроавтобус, повний пасажирів, зіткнувся з двома вантажівками. Четверо людей загинули, серед них 15-річний хлопець. Іще 6 шпиталізовані. Аварія трапилася пізно ввечері на Миколаївщині.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

З-під розтрощеної маршрутки, яка після зіткнення застрягла у причепі КАМАЗа, постраждалі пасажири виповзали з-під металевих уламків.

«Я тільки чула удар і всі люди покотом, знепритомніла, як отямилась – четверо людей мертві», - розповідає постраждала Світлана.

Сталося зіткнення мікроавтобусу з фурою, що їхала зустрічкою. Від удару бус викинуло на узбіччя просто на припаркований КАМАЗ із причепом. Водій маршрутки та троє пасажирів загинули на місці. Серед них 15-річний хлопець. В цей час його матір була поряд, вона вижила.

«Водій одразу помер, бригадир померла, куми син також помер і дівчина молода, їй 30 років, двоє дітей залишились», - додає жінка.

Шестеро пасажирів, які були у салоні мікроавтобусу, отримали травми. Двох людей з найлегшими травмами вже відпустили додому на амбулаторне лікування. В лікарні нині залишаються четверо пацієнтів. Розповідають, на маршрутці поверталися з роботи додому.

Працювали на полях, збирали цибулю. Виїхали затемно, бо бригадир довго рахувала зібрані овочі. Транспорт, на якому їхали, надавав роботодавець. Зазвичай водій був один, але вчора приїхав інший кермувальник, і він начебто дуже поспішав додому.

Водії вантажівок не постраждали. Поліція наразі розглядає дві версії. Перша – водій маршрутки виїхав на зустрічну, зачепив фуру і його викинуло на КАМАЗ, який стояв обабіч дороги. Друга – правила порушив водій вантажівки – виїхав на зустрічку і спровокував аварію.

Поліція шукає очевидців. Та чекає результати експертизи, чи були водії тверезі.

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