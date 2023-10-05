Люди загинули цілими сім'ями: деталі про російський злочин з місця трагедії на Харківщині

Черговий злочин проти людяності російських окупантів – посеред дня вони поцілили ракетою в кав'ярню-магазин у селі Гроза Куп'янського району Харківщини. Натепер уже відомо про 51 загиблого, серед них 8-річна дитина. Є поранені. Проте цифри ці неостаточні, бо розбір завалів ще триває.

Про це йдеться в ТСН.

Натепер відомо про 51 загиблу людину, серед них – дитина. Хлопчику, як уточнили у поліції, не 6, а 8 років. Сімох людей забрали у лікарні, але одного пораненого врятувати не змогли. Це наймасовіша за кількістю загиблих ракетна атака на Харківщині.

Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова перебуває на місці трагедії. Розбирали завали і рятувальники, і поліція, і місцеві, адже під завалами зруйнованої кавʼярні ще можуть бути люди. Але здебільшого дістають тіла.

Це була кавʼярня-магазин у невеличкому селі Гроза Купʼянського району. Там зібралися близько 60 людей на поминки місцевого жителя. І в це місце прилетіла ворожа ракета. За інформацією міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, є підозра, що на цю кавʼярню хтось навів ракету, бо удар був дуже точним.

На місці удару працює також криміналістична лабораторія. Адже деякі тіла дуже понівечені. Наразі вдалось ідентифікувати 29 загиблих. Люди стоять біля місця удару і чекають, поки тіла їхніх рідних дістануть із-під завалів.

"Внучку не найшли, сваху не найшли, не знайшли дочку. Зятя знайшли, а дочку не найшли. Вибух було чути, задрожала земля", – розповідає місцева жителька.

"Одразу почав телефонувати брату, вже й телефон не відповідав. Брат загинув, невістка загинула. Мама загинула. Брата знайшли, невістку з мамою - ще ні. Багато загиблих, яких я з дитинства знав, ріс. Кум загинув. Однокласник. 4 дітей осталось, з дружиною загинув. Знищили одним ударом пів села", – говорить місцевий житель Олександр.

Розбори завалів ще тривають. Люди чекають. Це трагедія для всього села. У кожній родині тут є сьогодні загиблий. В пам'ять про них відзавтра в області оголошена триденна жалоба.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гинули цілими сім'ями. Росіяни поцілили в кафе-магазин поблизу Куп’янська

Жахливий удар по селу Гроза: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки.

Пізніше стало відомо, що це були поминки за військовим, який був родом із цього села. Військового поховали спочатку на Дніпропетровщині, адже село було в окупації. Потім рідні вирішили перепоховати героя вдома.

За останніми даними, внаслідок удару 51 людина загинула.

Читайте також: