“Чоловік 6 місяців сидів на прив'язі в Херсоні”: волонтер шокував історією

За його словами, чоловік провів так шість місяців, поки не деокупували Херсон.

Під час російської окупації Херсона ворожі солдати посадили на прив’язь українця, який вигукнув “Слава Україні”. Чоловік провів так шість місяців.

Про це розповів місцевий волонтер Віктор в ексклюзивному репортажі журналістки TSN.ua Аліни Туришин та Вікторії Гнатюк.

“У є така історія… Людина, яка шість місяців сиділа на прив'язі. Тому що коли зайшли росіяни, вони кажуть “слава Росії”, а він каже “Слава Україні”. Він підходить і говорить йому знову “слава Росії”, а він говорить “Слава Україні”. І він як дасть йому в лоба. А він такий худий, цей хлопець. У нього мати лежача, вона взагалі не ходила. Росіянин так дивиться і говорить: “Я тебе не вб'ю, ти будеш бачити, як твоя Україна гине, і щоб твоя мати бачила, як ти будеш у нас на прив’язі, як тварини сидіти за свою відданість Україні”, – розповів Віктор.

За його словами, чоловік провів так шість місяців, поки не деокупували Херсон.

Волонтер з Херсона Віктор / Скриншот із відео

“Вони шість місяців його тримали на прив’язі. Коли ми приїхали, в нього з головою чуть-чуть… він тронувся. А коли ми його вивозили, він показав де колаборант був. Це просто неймовірно – там було багато телевізорів, холодильників, телефонів, чого тільки не було”, – каже волонтер.

Раніше, Віктор розповів про ситуацію в Херсоні. За його словами, ворог постійно обстрілює місто і перетворює його на "Маріуполь номер два".

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