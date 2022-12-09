Людина-"машина": поліцейський лише через місяць дізнався, що в нозі - куля окупанта

В Україні з’явився патрульний поліцейський, який вже другий місяць виконує бойові та гуманітарні задачі з кулею в лівій нозі. Про цю історію поранення суспільству розповіло в соцмережах керівництво патрульної поліції, назвавши колегу "машиною".

Ми розшукали цього правоохоронця та поспілкувались з ним. Як виявилось, йдеться про керівника патрульної поліції Луганської області Віктора Левченка.

"Серед бойових завдань на звільненій частині Луганщині було таке, коли вийшов з автомобіля та отримав удар в ногу. Було чутно бій, вибухи, - розповів в коментарі для ТСН.ua Віктор Левченко. - Пізніше побачив, що є ушкодження, був пробитий наколінник, нога набрякла, я її забинтував та поїхав все ж таки виконувати завдання. Ввечері ногу роздуло. Прийняв знеболююче. Не знав, що це куля. Пізніше рана зажила. Не сказав би, що поранення турбувало. Трохи боліло. Коли з’явилась можливість зробити рентген – зробив його. Відчував, що щось там є. Захотів пересвідчитись, чи є щось в нозі, чи немає. Там, де знаходились з підрозділом – там не було можливості зробити рентген".

Про те, як дізнався саме про кулю, Віктор Левченко розповідає так: "Лікар спочатку не розуміла, запитувала про те, що ми шукаємо. Коли зробила рентген, то повідомила, що щось у мене там є. Коли роздивився на екрані, то зрозумів, що це куля 5,45. Але її ще не дістали. Я б не хотів її поки діставати, тому що для цього потрібен лікарняний, а роботи у нас через активні бойові дії багато".

За словами Левченка, в патрульній поліції він не єдина така людина.

"Керівник патрульної поліції Євген Жуков, як відомо, є одним з "кіборгів", який захищав країну в Донецькому аеропорту. Уламок прилетів йому під око. Його дістали вже тоді, коли захисники вийшли з аеропорту", - розповів нам Левченко.

Нагадаємо, нейрохірург Дмитро Кубряк без нейрохірургічних інструментів і під обстрілами провів операцію на відкритому мозку морпіху Павлу Самбуру в бункері заводу Ілліча в Маріуполі.

Читайте також: