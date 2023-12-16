"Людина повинна хотіти служити": військовий розповів, як потрапити до "Азову" та кого шукають

Курс молодого бійця в “Азові” триває не менше двох місяців.

Триває набір добровольців до бригади спеціального призначення “Азов”. В бойові підрозділи шукають мотивованих українців, які хочуть захищати свою країну від ворога.

Офіцер штабу першого батальйону бригади “Азов” Віталій “Мурзік” Мурдза, який воює з 2015 року, пройшов “Азовсталь” і російський полон, у коментарі сайту ТСН.ua розповів, як і на яких умовах потрапити до “Азову”, скільки триває курс молодого бійця та яка ситуація на напрямку фронту, який зараз тримають “азовці”.

Історія “Азову”

“Азов” був створений ще 2014 року. Сформувався з добровольців з Майдану. Був створений “Чорний корпус”, також відомий як “чорні чоловічки”. Пізніше був створений батальйон патрульної поліції, на його базі утворився полк. Полк був до початку повномасштабного вторгнення. І вже після сформувалася бригада”, — розповів “Мурзік”.

В “Азові” є декілька батальйонів, і наш — один із них, каже військовий.

Як потрапити до “Азову”

Зараз є чотири варіанти, як потрапити до “Азову”.

“У нас завжди працював рекрутинговий центр. Є гаряча лінія, є сайт “Азову”. Там можна залишити заявку, вам перетелефонують і запросять до вступу до лав. Зараз зробили систему набору бійців через Work.ua, вона дає результати. І є ще переводи хлопців зі Збройних сил”, — розповів ТСН.ua Віталій Мурдза.

Чи мобілізують до “Азову”

За словами військового, до “Азову” потрапляють мобілізовані. Але більшість з них — це чинні військовослужбовці, які переводяться.

“У нас відбувається селекція особового складу, ми відбираємо. Коли людина до нас приходить, ми маємо мати розуміння, що це добровільно, що ніхто силою його сюди не пхає. Все рівно залишається на добровільних засадах — немає різниці, чи він перевівся, чи він мобілізований. Людина повинна хотіти служити, хотіти захищати свою Батьківщину”, — каже “Мурзік”.

Кого шукає “Азов”

Зараз в “Азові” не вистачає спеціалістів вузьких профілів, розповів Віталій Мурдза.

“Наприклад, сапери, інженери, і водії, водії-механіки. Всюди потрібні люди, але більше вузькі спеціалісти. Також йде набір зараз в роту ударних безпілотних операційних комплексів. Це fpv-дрони, БПЛА і тому подібне”, — каже ТСН.ua військовий.

Скільки триває курс молодого бійця в “Азові”

За словами Віталія Мурдзи, курс молодого бійця в “Азові” триває не менше двох місяців і проходить на полігонах. Лише після цього добровольці долучаються до виконання бойових завдань.

“Це якщо боєць навчається з нуля, грубо кажучи, ніколи не тримав зброї в руках. Якщо переводяться з наших бойових частин, з досвідом, то ми через співбесіду перевіряємо їхні навички. Якщо вони воювали до цього, можемо одразу долучати їх до виконання бойових завдань”, — каже “Мурзік”.

На яких умовах воюють в “Азові”

Віталій Мурдза розповів, що бійці підписують контракт. Якщо мобілізований переводиться, то залишається мобілізованими до завершення воєнного стану чи наказу про демобілізацію.

“Контракт є з терміном, а є до кінця особливого періоду. Якщо контракт закінчується, ти все рівно не збираєш речі і не їдеш додому. Ця цифра… наприклад, якщо закінчиться війна, три роки пройшло і ти поїхав додому. А не чекаєш наказу про демобілізацію”, — каже військовий.

Чи вистачає добровольців

За словами “Мурзіка”, українці виявляють бажання служити, але не так як раніше. Людей на фронті не вистачає.

“Мобілізація потрібна. Можна сказати, що не вистачає бійців. Зараз різні моменти на фронті: сьогодні може бути спокійно, а завтра ні. Не вистачає людей на всіх напрямках”, — розповів ТСН.ua військовий.

Як мотивувати українців йти на війну

Віталій Мурдза каже, що перш за все, людина повинна розуміти, куди вона йде і що буде там робити. Наприклад, в “Азові” проводиться рекрутинг, людей шукають на певні посади.

“Людина каже: “Я хочу бути піхотинцем”. Ми даємо їй спробувати себе в тому, в чому вона хоче. А там вже дивимося, виходить в неї чи ні. Якщо в неї не виходить, пропонуємо щось краще. А не так, що от ти треба тут і все, силою ніхто нікого не тримає”, — розповів “Мурзік”.

Військовий впевнений, що ті, хто ухиляється від мобілізації, просто не знають, куди вони потраплять.

“Думають, що їх десь там заберуть, тиждень і на штурм. Це неправильно. У нас такого не відбувається. Потрібно змінювати загальний підхід, пропонувати людям посади. Взагалі, чесно кажучи, я не розумію чому, коли війна в країні, людину потрібно мотивувати чимось йти. Це обов’язок будь-якого чоловіка — йти захищати свою Батьківщину”, — каже ТСН.ua Віталій Мурдза.

Де зараз воюють бійці “Азову”

За словами військового, зараз їхня бригада зосереджена на Серебрянському лісництві в Луганській області.

“Ситуація важка, але стабільна, як завжди. Як в принципі по цілому фронту противник досить переважає в артилерії. Важко, напружено, але стабільно. Тримаємо оборону і по можливості просуваємося вперед”, — розповів “Мурік”.

За його словами, на фронті не вистачає артилерії, боєприпасів, техніки та забезпечення.

Втрати України у війні

Озвучити співвідношення російських та українських втрат на фронті важко, каже військовий.

“Важко сказати. Це все залежить від конкретної ділянки фронту і від активності бойових дій”, — розповів ТСН.ua “Мурзік”.

Коли закінчиться війна і що для цього потрібно

Військовий каже: щоб війна в Україні скоріше закінчилася, необхідно щоб всі згуртувалися.

“Коли люди всі зберуться, перестануть бігати, згуртуються і тоді, можливо, закінчиться війна. Щоб воювати потрібен ресурс. Як техніка, так і люди. Це не може бути на одних добровольцях. Хлопці, які з 2014 року воюють, не жаліються ні на що, працюють, а хтось боїться. Коли перестануть боятися, будуть діяти, тоді в нас все вийде”, — каже ТСН.ua Віталій Мурдза.

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