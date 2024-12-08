Людина ще не померла, а ритуальна мафія вже на порозі: як наживаються на людському горі у Києві

Потрібно заборонити надавати ритуальні послуги на територіях лікарень і поліклінік.

Таку думку в інтерв’ю TSN.ua висловив ветеран війни Олександр Скорик на позивний “Онікс”. Він є заступником директора комунального підприємства “Спецкомбінат”, яке надає ритуальні послуги. Цю посаду створили, щоб військовими похованнями у Києві займався саме військовий.

За його словами, ритуальна мафія у Києві наживається на людському горі.

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“Яка б людина не була, навіть якщо вона вже в глибокій старості, але вона йде в лікарню не для того, щоб померти, а для того щоб полегшити собі життя або продовжити його ще на якийсь період. А в результаті, коли вон лягає в стаціонар, за нею спостерігає приватний сектор і веде діалог з лікарем, санітаркою, що там у неї. Я вважаю, що це аморально, це неприйнятно. Такого не повинно бути. Це ж не тільки якби ну літні люди помирають, а є й, на жаль, діти. Особисто моя безкомпромісна позиція: нікого не повинно бути на територіях лікарні, абсолютно нікого”, — каже Олександр Скорик.

Він вважає, що ритуальні послуги можна надавати будь-де, але тільки не в приміщеннях на території медзакладів.

“Не має бути, що тут стоїть аптека, канцелярія — а тут гроб з вінком. Можна продавати в лікарнях печиво, водичку, обіди, канцелярію, ліки, але точно не гроб і не вінки. Тому що, коли є зацікавлена особа, яка надає ритуальні послуги, то вона фінансово мотивує певних людей, щоб вони підводили і підказували, кому скільки залишилось, до якої родини підійти. Ми знаємо, що у вас буде скоро горе, і ми вам все зробимо. Вони використовують тяжкий емоційний стан людей, які втрачають близьку людину, нав'язують їм свої послуги і з цього і живуть”, — розповів Олександр Скорик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РИТУАЛЬНА МАФІЯ У КИЄВІ?! З родин померлих деруть гроші і зливають дані! Військовий розкрив деталі!

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