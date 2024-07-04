“Людина, яку запихнули в бусик, не буде воювати”: командир ЗСУ різко висловився про мобілізацію

Людина, яку запихнули, ногами забили в бусик — вона не буде воювати. Вона зробить все що завгодно, але вона не буде воювати. Ці методи мають бути зарубані на корню.

Про це в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній висловив командир роти снайперів 58-ї бригади Сергій Варакін.

“Людина, яку ви принизили, запихнули в бусик, зробить все, що завгодно. Вона здастся в полон, втече в СЗЧ, але воювати не буде. Таких як ми, їх мало. І потрібно робити якісний підхід до набрання людей в підрозділи, бригади”, — розповів військовий.

Він пригадав, що коли його бригаду “розбили” втретє, їй загрожувало розформування.

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“Нас хотіли повністю залишки роздати по різним бригадам. Зараз я з тобою розмовляю як командир 58-ї бригади, а на даний час могло б бути, що такої бригади вже не існує. Так відбулося минулого року після Бахмуту і невдалого командування. Ми тоді попросили дати нам можливість відновитися. Ми два місяці на полігоні набирали людей. Нам дали здихатися всього шлаку, від всіх алкашів, наркоманів, СЗЧшників. Ми повністю почистили бригаду, під нуль. Ми взяли свіжих людей, які не були на війні. Люди прийшли перелякані. Два з половиною місяці після того, як ми їх набрали, нам дали якісно провести з ними злагодження бойові. Злагодження взводів, рот, батальйонів, бригад. І як ми зараз постійно з командиром дивуємося, що вже дев’ятий місяць на найбільшій ділянці фронту наші стрілецькі батальйони, на яких ми взагалі не опиралися як на бойові одиниці, показують неймовірні бойові навички — нічні штурми, взяття в полон ворога, просування вперед”, — каже Сергій Варакін.

За його словами в бригаді 80 відсотків залежить від того, які в ній командири.

“Ти з людини, які прийшла і вона далека від війни, можеш зробити чудового воїна, класного, крутого. Але цей воїн має постійно відчувати підтримку свого командира”, — розповів військовий.

Він відкрив великий збір на літак, який несе вісім ракет. Військовим обіцяли профінансувати цю потребу, але не вийшло, тому бійці просять допомогти українців підтримати таку ініціативу

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