"Людина, за якою "азовці" готові йти куди завгодно": як "Редіс" повернувся на війну

Дружина українського снайпера Арсенія Федосюка та заступниця голови асоціації родин захисників "Азовсталі" Юлія розповіла про повернення на війну командира "Азову" Дениса Прокопенка та наголосила, що він – дійсно незвичайний командир. Саме про нього абсолютно всі представники "Азову", які його знають, розповідають найбільш дивовижні історії.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Це людина, яка розвинула на той момент полк, а зараз бригаду, до того професійного рівня, в якому він перебував. Ця людина створила атмосферу, допомогла в Маріуполі демонструвати патріотизм. Це людина, за якою "азовці" готові йти куди завгодно, виконувати його накази для підняття бойового духу і ведення ефективної роботи під час наступальних дій. Він як військовий командир, як людина, яка може планувати операції – дуже цінний для України ресурс", - зауважила Юлія.

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Заступниця голови асоціації родин захисників "Азовсталі" також пояснила, що повернення Дениса Прокопенка до строю – це нова мотивація для бригади , готовність битися до кінця.

"І для України, для Генерального штабу – це новий подих. Це фахівець, який допоможе планувати всі ці речі", - підкреслює Юлія.

За її словами, після того, як командир "Азову" у липні приїхав до України з Туреччини, то повернувся в роботу з першого дня.

"Це говорить про нього як про людину, тому що не всі командири підрозділів, які перебували в Туреччині, повернулися в роботу, хтось пішов реабілітуватися. Денис одразу пішов у бригаду працювати, і зараз він вже перебуває на фронті. Незважаючи на те, що йому потрібно було б відновити здоров'я, в нього є проблеми, після "Лєфортово" багато всього потрібно було б перевірити, пролікувати, але він одразу повернувся до строю як людина, яка повністю себе віддає справі", - резюмувала Юлія Федосюк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 липня заявив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Денис Прокопенко повернувся на службу у серпні 2023 року, щоб продовжити захищати Україну в лавах "Азову".

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