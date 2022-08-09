"Людьми, які бояться, найлегше керувати": Жданов пояснив, чому Росія виводять з-під інспекції ядерну зброю

Окрім того, це – відповідь РФ на пропозицію США про консультації щодо договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Російська Федерація намагається шантажувати світ. Вони намагаються якомога сильніше налякати світове суспільство – починаючи від їхніх лідерів, закінчуючи їхніми виборцями. Коли Росія закриває свої об’єкти, вони перестають розуміти, що там коїться. Коли вони не розуміють, що там коїться, в них це викликає страх. А страх людей, які бояться, які тремтять від страху, ними найлегше керувати. Тому й Росія буде використовувати це як шантаж для всього цивілізованого світу", – пояснив експерт.

"Тому вони й роблять такі заяви, щоб приховати свою зброю, "а ви там думайте, що ми з нею зробимо". Це, до речі, відповідь на пропозицію Сполучених Штатів щодо початку консультації стосовно договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь – світової нової пропозиції. От Росія йде всупереч – на приховання власного ядерного арсеналу", – додав Жданов.

Нагадаємо, у Росії заявили, що виводять з-під інспекції свою ядерну зброю.

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