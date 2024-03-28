"Людолови" з ТЦК: експерт пояснив, що потрібно терміново змінити в мобілізації

Після того, як командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував в соцмережі резонансний пост про необхідність та важливість мобілізації і те, що в інформпросторі працівників ТЦК дехто назвав "людоловами", на цей допис відреагували тисячі українців. Цивільні та військові активно коментували цей пост генерала.



Що саме треба терміново змінити в питанні мобілізації – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.



"По-перше, це все (негативне відношення частини громадян до мобілізації – Ред.) стало можливим через інформаційно-психологічні спецоперації, які росіяни постійно з 2022 року намагались використовувати в нашому інформпросторі, викривляючи факти. З іншого боку, не треба зменшувати негативну роль ТЦК. Ми дуже добре знаємо про скандали з військкомами, у яких є вілли в Іспанії. Звідки вони там взялись? За рахунок чесної зарплатні? Я думаю, що ні. І багато хто знає, що ні", - каже Олександр Коваленко.

Пост Олександра Павлюка в Facebook. Скріншот

Пост Олександра Павлюка в Facebook. Скріншот

Пост Олександра Павлюка в Facebook. Скріншот



До цього військовий аналітик додає таку свою власну думку: "Якщо говорити про Одесу, то дуже добре відомо, що була видана норма на добу для рядових працівників ТЦК (за часів минулого керівництва ТЦК – Ред.), щоб вони відловлювали громадян на вулиці, а потім з них вимагали гроші. З одного боку, це ІПСО, які створює наш ворог. З іншого боку – корупція військкомів, про яку дуже добре знають в Одесі та інших містах".



За словами Коваленка, в суспільстві є повага до військових, які повернулись з фронта, але разом з тим певне ставлення до ТЦК теж має місце.



"Повага до військових (які пройшли війну – Ред.) є. Щодо ТЦК: два роки тому ми всі бачили, як біля військкоматів збирались черги. Вони були в кожному місті. Але за два роки військкомати зганьбили свою репутацію. Це їх провина. ІПСО, якими користується наш ворог – вони тільки підсилили цей потенціал. Треба було жорстко контролювати ТЦК. Ну добре, одного затримали, а як щодо інших? В інших регіонах не так? В тому і проблематика, що бажаючих йти до армії набагато менше, ніж це було в 2022 році. Проблематика в тому, що "перевертні" в погонах нівелювали репутацію військкоматів та військових в очах громадян", - вважає експерт.



Як можно виправити ситуацію?



На це питання Коваленко відповідає так: "Тотальна боротьба з корупцією. Те, що президент звільнив всіх військкомів після скандалу – це був не дуже коректний крок. Треба було проводити розслідування щодо кожного випадку окремо. У військкоматах також служать люди, які пройшли війну, які мають поранення, відповідні досягнення, нагороди. Погано, що до таких людей ставляться як до якихось бариг. Потрібна повна переформотація військкоматів та дій ТЦК. Свої місця потрібні займати гідні люди. Люди, які мають досвід бойових дій, нагороди, які будуть мати право не просто так мобілізовувати цивільних. Усі інші, які два роки відсиджуються у своїх кабінетах, їхнє місце зараз під Горлівкою…".

Часто увозять в "бусиках"

Декілька днів тому в Україні розгорівся черговий скандал через затримання працівниками ТЦК у Львові волонтера Кирила Тарана.

Подія трапилася пізно ввечері 15 березня. За словами дружини волонтера, співробітники військкомату побили та силоміць запхали чоловіка у бус, а через день він опинився у Рівному. В обласному ТЦК прокоментували та запевнили, що за цим фактом проведуть розслідування.

"Як з'ясувалося пізніше, цей громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання в 7-денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК", – повідомила служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

В ТЦК також додали таке: "Всі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення і державні нагороди. Всі вони були переведені до ТЦК та СП за станом здоров'я. Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас це не дає права принижувати честь і гідність бійців, які втратили своє здоров'я на захисті України".

Читайте також: