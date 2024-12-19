Мешканці однієї із багатоповерхівок у Львові погрожують спиляти болгаркою пандус для військового. Їх нібито не влаштовує розмір споруди. Ба більше, під час конфлікту сусіди кричали про те, що цьому чоловікові не потрібен пандус, бо той має протези і бігає на них.

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Лютий скандал у Львові

Ця історія просто не вкладається в голові. Йдеться про військовослужбовця на ім’я Сергій Власов. Він воює з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення він знову пішов добровольцем захищати Україну, для цього повернувся з-за кордону. Захисник тримав оборону на Херсонському, Харківському напрямках і отримав поранення на Донеччині через приліт з FPV-дрона 1 вересня 2023 року. Внаслідок цього втратив обидві ноги. Йому встановили протези, після чого чоловік повернувся на службу.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛЮТИЙ СКАНДАЛ У ЛЬВОВІ: на військового на протезах "налетіли" сусіди!

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного". Через те, що постійно ходити на протезах складно, військовий звернувся до Залізничної районної адміністрації з проханням встановити пандус до під'їзду на вулиці Виговського, де він мешкає.

Встановлення пандусу перевірили працівники міськради / Фото: Львівська міська рада

"Чи потрібне мені крісло колісне, якщо я так добре тут зараз стою? Так, потрібне, бо ноги втомлюються. Люди не розуміють, як це важко ходити на протезах. І по квартирі я переміщаюсь виключно на кріслі колісному, тому що це легше. І мені б було приємно, якщо б я зміг виїхати з квартири ось в цей сквер і попити з дружиною кави."

Кілька днів тому пандус почали встановлювати – це викликало обурення серед сусідів. За словами військового, він повернувся зі своєї бригади на реабілітацію. Його почали звинувачувати в тому, що цей пандус занадто великий. До слова, сусіди, яких він жодного разу не бачив. Кажуть, що його не бачили на кріслі колісному. На що військовий їм відповів - щоб користуватись кріслом колісним, потрібний пандус. Відео суперечки з сусідами зняла дружина Сергія Лілія Власова.

Тим часом у Залізничній районній адміністрації пояснили, що пандус відповідає всім нормам і його встановлення узгоджували з головою ОСББ. У відомстві додали, що у під'їзді, де живе військовослужбовець, планують замінити ліфт, аби йому було комфортніше ним користуватись.

"Є розроблені норми ДБН, є градус самого пандусу прорахований, який станом на сьогодні є чинний. Вартість цього пандуса є 350 тисяч гривень, він має мати відповідну довжину для того, щоб витримати всі ці норми, має мати перепочинкові платформи, має мати відповідний майданчик для виїзду на цей пандус, тобто всі ці речі прораховані."

Скриншот з відео

Реакція мера

Згодом на цю ситуацію відреагував і мер міста Андрій Садовий. Він повідомив, що 19 грудня уповноважена з питань доступності Львівської міської ради виїхала на місце, де встановлюють пандус для доступності до будинку. Ірина Маруняк оглянула територію, поспілкувалася з мешканцями та ветераном Сергієм. І ця перевірка показала, що вимоги доступності дотримані.

"Пандус відповідає технічним стандартам і стане важливим кроком у створенні комфортного середовища для всіх мешканців цього будинку. Якщо комусь не подобається пандус, його розмір чи наявність, рекомендую сісти в крісло колісне та проїхатися тими пандусами, які ви вважаєте нормальними для себе. На цьому конфлікт має бути вичерпано.”

Нагадаємо, раніше в Мережі поширили відео соцексперименту, де військовий на кріслі колісному намагається заїхати на тротуар без пандуса. Ролик знімав друг військового, адже стало цікаво — чи допоможуть йому пішоходи. Що з цього вийшло? Тож, якою була реакція людей?

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