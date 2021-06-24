"М'яч сьогодні на боці Росії" - Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Путіним

Раніше Зеленський заявляв, що саміт Байдена з Путіним не пришвидшить його зустріч з російським президентом.
Володимир Зеленський розповів про можливість зустрічі з Кремлем: адміністрації України та Росії вже тримають комунікацію з приводу питань, які плануються до обговорення.
Про це стало відомо в інтерв'ю в програмі "VIP з Наталією Мосейчук" з Володимиром Зеленським на телеканалі "1+1".
"Я вважаю, що м’яч сьогодні на боці Російської Федерації. Наші адміністрації з'єдналися щодо адженди (список питань, які плануються до обговорення на зборах, нараді чи іншій серйозній зустрічі – Ред.) терміну і місця зустрічі", - зазначив президент України.
Володимир Зеленський зазначив, що на Донбасі видано багато тисяч російських паспортів, і цого немає у Мінських домовленостях:
"650 тисяч паспортів. Це сказав секретар РНБО Данилов. 350-400 тисяч підтверджено. Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає у Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку РФ. Говорити з ним (Путіним - ред) зустрічатися, обговорювати важливі питання, які є між нашими країнами. Перш за все – безпекові питання. Паспортизація – це доказ того, що за Мінськом ніхто не йде", - акцентував Зеленський.
Президент України додав, що Мінські угоди "ледве живі", але "це єдиний документ і його не треба закривати":
"Вони і народилися ледве живими (Мінські угоди - ред). Те, що було підписане 2015-го, я вважаю, ледве живе. Питання в тому, що це сьогодні Нормандія, опираючись на Мінськ, чи Мінськ, опираючись на зустрічі в Нормандії. Це єдиний документ і не треба закривати, але треба відкривати іншу адженду. Я вважаю, що зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду у вирішенні цих питань. Принаймні, нам потрібно спробувати", - підсумував президент України.
Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.
Нагадаємо, президент України проводив розмову з колишнім головою Конституційного суду України Тупицьким, якого 27 березня 2021 року звільнив з посади судді КСУ. Колишній очільник КСУ Олександр Тупицький має статус підсудного в кримінальному провадженні.