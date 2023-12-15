"М'ясний штурм" окупантів: що це таке і який має вигляд - ексклюзивне відео ТСН з Авдіївського напрямку

Українські захисники на Авдіївському напрямку цілодобово відбивають мʼясні штурми окупантів. За цими словами стоять надлюдські зусилля в окопах на передньому краї. Під масованими артилерійськими ворожими обстрілами українські захисники у мороз стримують ворожі атаки.

Про цей йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

ТСН отримала ексклюзивне відео бою захисників України на південному фланзі Авдіївки. Тут дощі і мороз перетворили усі поля і дороги на суцільну кригу. Йти важко, а бігти ще складніше, але коли поруч падають снаряди - біжать усі. Окупанти навіть у таких умовах регулярно обстрілюють позиції ЗСУ.

Бої на Авдіївському напрямку

"Противник відстрілює за добу тони боєприпасів намагаючись зламати нашу піхоту, яка вгризлась в землю і стримує ворожі м'ясні навали", - зауважує кореспондент ТСН.

Перед "м'ясним штурмом" росіяни обстрілюють позиції ЗСУ. Після обстрілів - суне ворожа піхота. Тоді у бік ворога летять тисячі куль, проте росіян це не зупиняє.

Один зі захисників України, який воює на Авдіївському напрямку - це вчитель фізики і астрономії, а тут він кулеметник і саме він стримує наступ росіян. Українські воїни втомлені, бо щоденні штурми виснажують, але тримають оборону і не дають росіянам просунутись на своєму фланзі. Росіяни ж не лякає перспектива загинути у "мʼясному штурмі".

"Секрет ймовірно у таблетках, які видають окупантам перед боєм, щоб погасити страх. До того ж позаду стоять загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто повертає назад", - каже кореспондент ТСН.

Бої на Авдіївському напрямку

Боєць "Лєший" каже, що якось на позиціях окупантів він знайшов аптечку, в якій було багато невідомих таблеток та уколів.

Захисники України наголошують, що вони не потребують молитов, їм потрібні дрони, снаряди і мобілізаційна підтримка, щоб нарешті побачити рідних.

"Рідних не бачили. У першу чергу рідні чекають", - каже захисник "Техас".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 15 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, якої зброї потребують на фронті.

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