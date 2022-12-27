“Мадонна з київського метро”: як зараз живе українка з відомої на весь світ фотографії

Художниця з Дніпра перетворила фотографію жінки з дитиною у метро на ікону, а священик українського походження розмістив її в італійському храмі.

Українку, яка годувала двомісячну доньку у підземці в Києві, зобразили іконою в італійському храмі. Ця історія бере початок від перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді угорський фотограф зробив у столиці знімок матері-берегині і він розлетівся Мережею. Художниця з Дніпра перетворила фотографію на ікону, а священик українського походження розмістив її в італійському храмі.

Що зараз з жінкою і її донечкою, якій вже виповнився рік, йдеться у сюжеті ТСН.

Нині київська мадонна, як назвали киянку Тетяну Блізняк у Мережі, мешкає із чоловіком і донькою у бабусі на Львівщині. Зі Львова до містечка, де мешкає сім’я - півтори години.

"Ми покинули Київ, переїхали в більш безпечні регіони, для того щоб уберегти нашу донечку. 25 лютого, в день коли зробили світлину, що облетіла світ, ми ночували у метро. І коли ми спустилися на станцію, донечка прокинулася, треба було її годувати. Постелила собі ковдру, присіла, годувала і от такий збіг обставин, що в цей момент зайшли журналісти, попросили зробити фото і ми не відмовили", - згадує Тетяна.

Потім цю зворушливу світлину побачила художниця з Дніпра і перетворила її у картину.

"Я уособила просто всіх жінок України, які в той час ховалися у метро. Десь там у підвалах дівчина сидить у худі, видно позаду ту рекламу, схема метро, і мені здається. це чудово поєдналося", - каже художниця Марина Соломенникова.

А потім образ сучасної мадонни розмістив у храмі священик, який служить в передмісті Неаполя.

"Образ відсилає до тих страждань, які пережила Богородиця, котра мусила втікати від переслідування Ірода, вона була біженкою в Єгипті. Вона дуже близька зараз до наших реалій", - каже священник В'ячеслав Окунь.

Те, що стала символом матерів, які захищали дітей від російських куль та ракет, Тетяна скромно називає випадковістю

"Те, що я потрапила в кадр журналістів і це фото облетіло весь світ, набуло популярності, то на наше життя це не сильно вплинуло, крім того, що декілька разів давала інтерв’ю", - каже тетяна.

Зараз її Марійці вже рік, розповідає жінка. ЇЇ перший день народження зустрічали в гостях у бабусі.

Поки донечка спить, Тетяна прикрашає ялинку. Поруч бігають два мопси – Фібі та Бафі. Остання – теж втікачка від війни. Цю собаку покинули на Харківщині, і волонтери, які її знайшли, опублікували фото з проханням про притулок. Тетяна одразу зрозуміла - це їх нова подруга.

"Будь-який звук - вона зразу підривалася, заводилася і гавкала, як сторожовий пес. Не спала. Точніше від знесилення вже засинала, але сидячи", - розповіла Тетяна.

І от коли ялинка прикрашена, а історії розказані - прокидається маленька Марічка.

"У неї все чудово, росте, розвивається. Бігає, тобто вона не усвідомлює того, що відбувається. Це дуже тішить. В нас також вимикають світло, багато часу проводимо у темряві, але вона якось реагує на це спокійно", - розповідає молода мама.

Війна кардинально змінила їхнє життя. Це страшно, зізнається Тетяна, і боляче до сліз, але труднощі згуртовують і жага перемоги дає сили на боротьбу. Повернутися до рідної столиці Тетяна збирається, як тільки ворога буде переможено, і сподіваєтсья, що це станеться вже навесні.

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