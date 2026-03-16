Ексклюзив ТСН
34
5 хв
Мафія «Дєда»: куди зникли мільйони збитків Укрзалізниці та чи з’являться квитки
Розкішні маєтки, винні погреби та десятилітні схеми: історія наймасштабнішої облави на залізничних ділків доходить до фіналу.
Чи стане легше купити квитки на наші потяги? Особливо на популярні маршрути. Стежимо за детективом. Ідеться про гучне затримання цілої мафії на чолі з головою профспілки! Наприкінці 2024-го нам повідомили: саме ці люди скуповували квитки в системі і продавали їх утридорога. Через рік із хвостиком розслідування справу передають до суду. Але сумнівів і далі чимало! Бо і підозрюваних стало менше. І завданих збитків — теж! Чому так?
Кореспондент ТСН.Тижня Олександр Загородний зміг поговорити не тільки з прокурорами, а й самими нібито причетними до групи. І ставить запитання, яке роздраконить багатьох.
Як діяла схема
Одна з наймасштабніших спецоперацій: Нацполіція, слідчі прокуратури Києва, співробітники департамента корпоративної безпеки Укрзалізниці. Майже одночасно вони проводять 80 обшуків і документують кошти — у вагонах, кабінетах і навіть у спальні. Пачки доларів. Правохорноці доповідають, що викрили ледь не голову залізничної мафії — фігуранта на псевдо «Дєд».
За словами правоохоронців, фігурант особисто погоджував кандидатів начальників потягів та провідників і пояснював їм правила гри.
Правохоронці зачаровано роздивляються помешкання «Дєда». Людина, яка все життя працювала на залізниці, має у своєму маєтку тренаженрний зал, більярдну, і вищий шик — винний погріб з сотнями пляшок елітних вин.
«Організатором цієї злочинної схеми був керівник первинної профспілкової організації. Він вступив в змову з іншими учасниками, і схема працювала просто», — каже прокурор відділу Київської міської прокуратури Олексій Лейтар.
Слідчі переконують, що зруйнували схему, яка працювала десятиліттями, ще з радянських часів.
Як кажуть правоохоронці, на Укрзалізниці ця схема мала вигляд піраміди. Найнижчий ряд — це провідники, які продавали квитки у власному службовому купе пасажирам, яким конче потрібно було їхати. Але суму забирали собі не всю, а ділилися із начальником поїзда. Той передавав гроші вище перевіряючому, ну а ті вже несли керівнику — «дєду». Коли хтось намагався відійти від цих простих правил, система не руйнувалася. Навпаки, система викидала цю людину геть.
Якщо хтось відмовлявся платити, «Дєд» непокірного міг зняти з посади, або відправити на найгірші маршрути. «Дєда» боялися, «Дєду» платили. Інша схема — квитки на найпопулярніші маршрути масово скуповувалися спеціальними людьми. Пасажири, яким конче треба їхати, знову йшли до провідників. Вагони напівпорожні, їдуть лише ті, хто переплатив втридорога — не в касу, а готівкою в самому вагоні.
Лише за 6 місяців 2024 року Укрзалізниця недоотримала понад 70 мільйонів гривень.
2024-й. Ця історія почалася понад рік і ТСН Тиждень вирішив перевірити, чи не розвалилося це розслідування. І от у столичній прокуратурі звітують — 9 фігурантів цієї справи пішли на співпрацю зі слідством, і визнали свою провину. А троє вже отримали покарання — великі штрафи 5 років обмеження волі. Умовно.
«Відносно восьми з цих дев’яти осіб вже скеровано до суду обвинувальні акти разом з угодами проведення винуватості, оскільки особи визнали вину в інкримінованих кримінальних порушеннях, надали викривальні покази, відшкодували збиток, перерахували матеріальну допомогу на Збройні Сили України. І відносно трьох осіб вже ухвалено вироки», — каже Олексій Лейтар.
За його словами, суми на користь ЗСУ перераховані були різні — від 100 тисяч гривень і більше.
На співпрацю зі слідством пішли переважно провідники, яких буквально змушували йти на злочин, а потім примушували віддавати кошти своїм покровителям. А що ж «дєд», якого правоохоронці називають організатором схеми?
«Дєд» не визнав свою провину
«Крім того, серед цих 7 осіб начальник резерву поїздів станції „Київ Пасажирський“, він також вину не визнає, і 5 інструкторів і начальників поїздів. Вони вину не визнають. Сторона обвинувачення вважає, що якщо їхня вина буде доведена в суді. Збитки відповідно до судово-економічної експертизи складають 8,7 мільйона гривень», — зазначає прокурор Олексій Лейтар.
Чому сума збитків зменшилася у 8 разів
Але пам’ятаєте — у своїх роликах поліція говорить про 72 мільйона гривень збитку, прокуратура уже про 8 мільйонів і 700 тисяч. Чому сума збитків зменшилася у 8 разів? Слідчий пояснює — це так порахували експерти. Очевидно це те, що вдалося реально задокументувати відеспостереженням.
Отже 7 обвинувачених готуються до суду, який має розпочатися вже за кілька тижнів. Їм інкримінують дуже сувору 255 статтю Кримінального кодекса України — створення та керівництво злочинної організації. Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що кажуть обвинувачені
Журналістові вдалося телефоном переговорити з чотирма обвинуваченими. І лише один із них категорично заперечив усі звинувачення проти себе. А от інші заперечували лише те, що вони були членами злочинного угруповання. Вони, кажуть, робили те, що їм казали.
Один з обвинувачених переконує, що взагалі не розуміє складу злочину. Навпаки, каже, допомагав людям, яким хоч трісни треба було їхати.
«Який з мене бандит? Я 28 років на залізниці. Здійснював евакуацію людей, возив гуманітарку. А квитки — я лише робив те, що мені наказували», — зазначив провідник.
Про квиткову мафію в Україні ніби знали завжди і завжди ніби з нею боролися. Але ця справа — фактично перша реальна, у якій виходять на керівництво і чи не перша, за якою вже є обвинувальні вироки. Але попереду ще суд, в якому прокурори ще мають довести провину керівників цієї схеми.
У цій справі питання ставлять не лише слідчі, але й обвинувачені. Один із них каже, ну добре, викрили злочинне груповання. І що? Квитки з’явилися? Проблема вирішена? Ну і на сам кінець загальне запитання. Нещодавно журналіст говорив із жінкою, яка відпрацювала на залізниці 34 роки. І от нещодавно вона отримала зарплату 14 тисяч гривень. Вона не провідник, вона начальниця поїзда.
Так от запитання, чи слід розуміти цю виплату так — ми дали тобі посаду, а на прожиття зароби собі сам?
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» скасувала низку електричок, а також пояснили правила подорожей під час війни.