Мафія «Дєда»: куди зникли мільйони збитків Укрзалізниці та чи з’являться квитки

Детектив на рейках: хто і як десятиліттями крав ваші квитки в УЗ / © Укрзалізниця

Чи стане легше купити квитки на наші потяги? Особливо на популярні маршрути. Стежимо за детективом. Ідеться про гучне затримання цілої мафії на чолі з головою профспілки! Наприкінці 2024-го нам повідомили: саме ці люди скуповували квитки в системі і продавали їх утридорога. Через рік із хвостиком розслідування справу передають до суду. Але сумнівів і далі чимало! Бо і підозрюваних стало менше. І завданих збитків — теж! Чому так?

Кореспондент ТСН.Тижня Олександр Загородний зміг поговорити не тільки з прокурорами, а й самими нібито причетними до групи. І ставить запитання, яке роздраконить багатьох.

Як діяла схема

Одна з наймасштабніших спецоперацій: Нацполіція, слідчі прокуратури Києва, співробітники департамента корпоративної безпеки Укрзалізниці. Майже одночасно вони проводять 80 обшуків і документують кошти — у вагонах, кабінетах і навіть у спальні. Пачки доларів. Правохорноці доповідають, що викрили ледь не голову залізничної мафії — фігуранта на псевдо «Дєд».

За словами правоохоронців, фігурант особисто погоджував кандидатів начальників потягів та провідників і пояснював їм правила гри.

Правохоронці зачаровано роздивляються помешкання «Дєда». Людина, яка все життя працювала на залізниці, має у своєму маєтку тренаженрний зал, більярдну, і вищий шик — винний погріб з сотнями пляшок елітних вин.

«Організатором цієї злочинної схеми був керівник первинної профспілкової організації. Він вступив в змову з іншими учасниками, і схема працювала просто», — каже прокурор відділу Київської міської прокуратури Олексій Лейтар.

Слідчі переконують, що зруйнували схему, яка працювала десятиліттями, ще з радянських часів.

Як кажуть правоохоронці, на Укрзалізниці ця схема мала вигляд піраміди. Найнижчий ряд — це провідники, які продавали квитки у власному службовому купе пасажирам, яким конче потрібно було їхати. Але суму забирали собі не всю, а ділилися із начальником поїзда. Той передавав гроші вище перевіряючому, ну а ті вже несли керівнику — «дєду». Коли хтось намагався відійти від цих простих правил, система не руйнувалася. Навпаки, система викидала цю людину геть.

Якщо хтось відмовлявся платити, «Дєд» непокірного міг зняти з посади, або відправити на найгірші маршрути. «Дєда» боялися, «Дєду» платили. Інша схема — квитки на найпопулярніші маршрути масово скуповувалися спеціальними людьми. Пасажири, яким конче треба їхати, знову йшли до провідників. Вагони напівпорожні, їдуть лише ті, хто переплатив втридорога — не в касу, а готівкою в самому вагоні.

Лише за 6 місяців 2024 року Укрзалізниця недоотримала понад 70 мільйонів гривень.

2024-й. Ця історія почалася понад рік і ТСН Тиждень вирішив перевірити, чи не розвалилося це розслідування. І от у столичній прокуратурі звітують — 9 фігурантів цієї справи пішли на співпрацю зі слідством, і визнали свою провину. А троє вже отримали покарання — великі штрафи 5 років обмеження волі. Умовно.

«Відносно восьми з цих дев’яти осіб вже скеровано до суду обвинувальні акти разом з угодами проведення винуватості, оскільки особи визнали вину в інкримінованих кримінальних порушеннях, надали викривальні покази, відшкодували збиток, перерахували матеріальну допомогу на Збройні Сили України. І відносно трьох осіб вже ухвалено вироки», — каже Олексій Лейтар.

За його словами, суми на користь ЗСУ перераховані були різні — від 100 тисяч гривень і більше.

На співпрацю зі слідством пішли переважно провідники, яких буквально змушували йти на злочин, а потім примушували віддавати кошти своїм покровителям. А що ж «дєд», якого правоохоронці називають організатором схеми?

«Дєд» не визнав свою провину

«Крім того, серед цих 7 осіб начальник резерву поїздів станції „Київ Пасажирський“, він також вину не визнає, і 5 інструкторів і начальників поїздів. Вони вину не визнають. Сторона обвинувачення вважає, що якщо їхня вина буде доведена в суді. Збитки відповідно до судово-економічної експертизи складають 8,7 мільйона гривень», — зазначає прокурор Олексій Лейтар.

Чому сума збитків зменшилася у 8 разів

Але пам’ятаєте — у своїх роликах поліція говорить про 72 мільйона гривень збитку, прокуратура уже про 8 мільйонів і 700 тисяч. Чому сума збитків зменшилася у 8 разів? Слідчий пояснює — це так порахували експерти. Очевидно це те, що вдалося реально задокументувати відеспостереженням.

Отже 7 обвинувачених готуються до суду, який має розпочатися вже за кілька тижнів. Їм інкримінують дуже сувору 255 статтю Кримінального кодекса України — створення та керівництво злочинної організації. Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що кажуть обвинувачені

Журналістові вдалося телефоном переговорити з чотирма обвинуваченими. І лише один із них категорично заперечив усі звинувачення проти себе. А от інші заперечували лише те, що вони були членами злочинного угруповання. Вони, кажуть, робили те, що їм казали.

Один з обвинувачених переконує, що взагалі не розуміє складу злочину. Навпаки, каже, допомагав людям, яким хоч трісни треба було їхати.

«Який з мене бандит? Я 28 років на залізниці. Здійснював евакуацію людей, возив гуманітарку. А квитки — я лише робив те, що мені наказували», — зазначив провідник.

Про квиткову мафію в Україні ніби знали завжди і завжди ніби з нею боролися. Але ця справа — фактично перша реальна, у якій виходять на керівництво і чи не перша, за якою вже є обвинувальні вироки. Але попереду ще суд, в якому прокурори ще мають довести провину керівників цієї схеми.

У цій справі питання ставлять не лише слідчі, але й обвинувачені. Один із них каже, ну добре, викрили злочинне груповання. І що? Квитки з’явилися? Проблема вирішена? Ну і на сам кінець загальне запитання. Нещодавно журналіст говорив із жінкою, яка відпрацювала на залізниці 34 роки. І от нещодавно вона отримала зарплату 14 тисяч гривень. Вона не провідник, вона начальниця поїзда.

Так от запитання, чи слід розуміти цю виплату так — ми дали тобі посаду, а на прожиття зароби собі сам?

Дата публікації 22:00, 15.03.26

