Магазин - не місце "живому куточку": куди звертатися, якщо помітили шкідників на прилавках

Магазин - не місце "живому куточку": куди звертатися, якщо помітили шкідників на прилавках

Покупцям радять одразу звертатись до Держпродспоживслужби.

Мишу на прилавку посеред хліба побачили покупці одного зі супермаркетів Баришівки, на Київщині. Приголомшені відвідувачі взялися все знімати на телефон.

Про це 25 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Гризун на людей не зважав. Спокійно продер обгортку і ласував шматком піци. Добре пообідавши, чкурнув геть і сховався між торговим приладдям. Відеозапис із мишею самовидці виклали в Мережу. У коментарях - користувачі обурились антисанітарією. Утім, дехто взявся жартувати. Мовляв, магазин - не місце "живому куточку".

Також читайте У київському супермаркеті поміж продуктів бігають щури: чим небезпечні гризуни

Подібні кадри у Мережі з'являлись і раніше. Наприклад, в Житомирі - на прилавках бачили тарганів. В столичному супермаркеті якось оселилася ціла родина пацюків. Фільмували в магазинах навіть вуличних котів. Ті - дегустували ковбасу і мочилися в цукор, який продавали на вагу. Нині в магазині, де бачили мишу, повідомили - товар з полиць зняли та утилізували. Але цього замало - кажуть в Союз споживачів України.

Для покупців, що помітили шкідників на прилавках, радять одразу звертатись до Держпродспоживслужби.

"Як птахи, так і миші - бігають по смітниках. Вони є розповсюджувачами найрізноманітніших інфекцій. Книга скарг взагалі нічим не допоможе. Йдеться про те, що має прийти контролюючий орган. Провести службову перевірку і зрозуміти, чому миші присутні в магазині", - зазначає виконавчий директор ВГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов.

Новини України: покупці одного з супермаркетів Баришівки зафільмували мишу прилавку посеред хліба

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання