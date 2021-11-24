Магніти у шлунку: як челендж в соцмережі ледь не обернувся трагедією для школярки з Одеської області

Магніти у шлунку: як челендж в соцмережі ледь не обернувся трагедією для школярки з Одеської області

Дівчинка перебуває у реанімації.

В Одеській областя 10-річна дівчинка вже майже тиждень перебуває в реанімації. Все через вірусне відео у соцмережі, де два круглі магніти використовували як такий собі "пірсинг" з одного та іншого боку язика. Школярка випадково ковтала такий магнітний пірсинг два дні поспіль.

Як вберегти своїх дітей від небезпечних трендів - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Десятирічна Надя розбудила маму посеред ночі і поскардилася на біль у животі, який не втихав декілька годин. Потім дівчинка зізналася, що проковтнула чотири магніти. Після цього були швидка, лікарня та реанімація. Як вже потім дізналися батьки, донька три дні поспіль ковтала магніти. Мовляв, випадково. ВТікТок побачила відео, в якому хлопчик клав на язик два магніти-імітуючи пірсинг. Для дівчинки це обернулося реанімацією: магніти пошкодили кишківник, дванадцятипалу кишку та шлунок.

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Ситуація з Надійкою далеко не перша. У Великій Британії вже три роки б'ють на сполох, бо лише за цей час було 65 подібних випадків. Абсолютно всі діти в результаті опинилися в лікарні. У ТікТок заявляли, що такі відео вони вважають небезпечними й одразу публікації видаляють.

Магніти одні з найнебезпечніших речей, які тільки може проковтнути дитина, кажуть фахівці. За словами парамедика Ярослава Вуса, магніт притягуються один до одного в організмі. "Коли вони між собою стягуються, то затискають стінки кишечника, снітки шлунка. Там зменшується кровопостачання і відбувається некроз. А там, де некроз, відбувається перфорація, тобто розривається кишечник", - розповів лікар.

Магнітний челендж: як вберегти дитину від небезпечних трендів

Боротися з наслідками навіть за вдалого лікавання доведеться ще довго. "Обов’язково виникає спайкова хвороба, з якою людина все життя мучиться. Буде переносити не один десяток оперативних втручань", - каже парамедик.

Своєю чергою, психологи радять так би мовити "бути у тренді": бути дитині другом не тільки в житті, а у соцмережах. Тоді відсіювати все небезпечне в Інтернеті буде легше. А шансів, якщо щось і трапиться-ви дізнаєтесь першими- в рази більше.