Магнітні бурі: як виникають, що це таке і чи дійсно вони мають вплив на людину - пояснення експертів

Геомагнітна буря накрила Землю. Її потужність - 5-6 балів із максимальних 9. Українці, які називають себе метеозалежними - скаржаться на здоров'я. Мовляв, і голова болить, і тиск стрибає.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Старший науковий співробітник відділу фізики сонця головної астрономічної обсерваторії НАН України Сергій Осипов розповів, чому виникають геомагнітні бурі. Він зазначає, що стається це коли він світила летять заряджені частинки. А далі - занурюються у магнітне поле нашої планети, ніби розхитуючи його. Інколи це навіть може вивести з ладу техніку на Землі та у космосі.

"У 2001 році була найбільша магнітна буря сучасності. Тоді в Канаді був блекаут - від 3 до 5 млн людей лишилося без світла. Був порушений був зв'язок, радіозв'язок, космічна навігація", - каже Сергій Осипов.

Сергій Осипов

Сімейна лікарка Катерина Пінчук каже: до медиків дійсно постійно звертаються люди, які називають себе метеочутливими. Більшість - старшого віку та ті, хто мають хронічні захворювання.

"Якщо у людини є певні захворювання, тобто серцево-судинної чи нервової системи або ж сильний стрес, якісь переломи були, травми, або ж ця людина психоемоційно нестабільна - вона дійсно буде відчувати ці впливи", - каже Катерина Пінчук.

Однак лікар-нейрохірург Марк Глухенький запевняє: насправді залежність вашого самопочуття від природніх аномалій і досі не доведена.

"Наразі ведуться певні дослідження, але доказової бази про те, що дійсно магнітні бурі безпосередньо мають вплив на здоров'я пацієнтів немає", - каже Марк Глухенький.

Марк Глухенький

Натомість радить: щойно відчуєте себе зле - обов'язково пройдіть обстеження. Аби вчасно виявити і не запустити хворобу.

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